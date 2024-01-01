Самый вулканический мир Солнечной системы: аппарат NASA увидел его с близкого расстояния (фото)

Космический аппарат "Юнона" пролетел на расстоянии почти 1500 км над покрытой огромным количеством вулканов поверхностью спутника Юпитера Ио.

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Действительно жестокий и самый вулканический мир Солнечной системы, спутник Юпитера Ио, сфотографировал аппарат NASA под названием "Юнона" 30 декабря 2023 года. Ученые считают, что это самые лучшие изображения Ио, полученные за последние десятилетия, пишет Forbes.

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Космический аппарат "Юнона" 30 декабря совершил очень близкий облет Ио – он смог находится на расстоянии почти 1500 км от поверхности покрытого огромным количеством вулканов мира. Здесь происходят настолько сильные извержения вулканов, что таких событий нельзя увидеть на Земле.

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Вулканическая активность на Ио происходит в основном из-за гравитационного влияния Юпитера, которое создает приливный нагрев спутника. Также своей гравитацией на сильнейший вулканизм влияют и три другие самые большие спутники гигантской планеты — Ганимед, Европа и Каллисто.

Космический аппарат "Юнона" пролетел на расстоянии почти 1500 км над покрытой огромным количеством вулканов поверхностью спутника Юпитера Ио Фото: NASA

Во время движения вокруг Юпитера, а полный оборот Ио совершает за 42 дня, в недрах спутника создается огромное количество тепла, которое, по мнению ученых, приводит к созданию океана из магмы под каменистой поверхностью Ио.

Во время своего сближения с вулканическим спутником Юпитера, аппарат NASA сделал серию потрясающих фотографий. Ученые считают, что это пока самые лучшие изображения Ио, полученные за последние десятилетия.

Во время движения вокруг Юпитера, а полный оборот Ио совершает за 42 дня, в недрах спутника создается огромное количество тепла, которое, по мнению ученых, приводит к созданию океана из магмы под каменистой поверхностью Ио Фото: NASA

Аппарат "Юнона" вращается вокруг Юпитера с 2016 года и за это время он уже несколько раз совершал облеты спутником Европа, Ганимед и Ио, которые являются тремя из четырех самых больших спутников газового гиганта. Четвертым является Каллисто и этот спутник в период с 2031 по 2034 год будет исследовать аппарат JUICE Европейского космического агентства. Этот зонд также будет изучать Европу и Ганимед и в конечном итоге впервые в истории исследования космоса выйдет на орбиту последнего спутника.

Аппарат "Юнона" вращается вокруг Юпитера с 2016 года и за это время он уже несколько раз совершал облеты спутником Европа, Ганимед и Ио (на фото), которые являются тремя из четырех самых больших спутников газового гиганта Фото: NASA

Еще один аппарат NASA под названием Europa Clipper с 2030 года также будет исследовать спутники Юпитера, но главная его цель – изучение Европы. Но, как ни странно, изучением Ио не будут заниматься вышеуказанные зонды.

В NASA планировали отправить отдельный аппарат для изучения Ио, но в итоге эту миссию отменили.

Космический аппарат "Юнона" совершает полный оборот вокруг Юпитера за 38 дней и в течение этого года он сможет подлететь близко к планете 11 раз. 3 февраля "Юнона" в последний раз приблизиться на расстояние 1500 км к Ио и также сделает не менее впечатляющие снимки.

Как уже писал Фокус, найти пригодные для жизни планеты поможет убивающее Землю химическое вещество. В атмосферах планет, где есть вода и потенциальная жизнь, должно быть очень мало вещества, способствующего потеплению на Земле.

Также Фокус писал о том, что самая близкая планета к Земле, расположенная за пределами Солнечной системы, как считают ученые, пригодна для жизни.