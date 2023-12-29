Найти пригодные для жизни планеты поможет убивающее Землю химическое вещество: в чем суть

В атмосферах планет, где есть вода и потенциальная жизнь, должно быть очень мало вещества, способствующего потеплению на Земле

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Авторы исследования, которое будет опубликовано в журнале Nature Astronomy, считают, что лучшим способом обнаружить на других планетах воду и даже жизнь, является поиск не присутствия определенных химических веществ в атмосферах, а их отсутствия, пишет Phys.

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Ученые считают, что если в атмосфере планеты земной группы (это каменистых мир, похожий на Землю) значительно меньше диоксида углерода (известен как углекислый газ) по сравнению с другими планетами в той же звездной системе, это может указывать на наличие на поверхности планеты жидкой воды и даже внеземной жизни.

Важно

Ближайшая к Земле планета вне Солнечной системы приберегла сюрприз: она пригодна для жизни

На сегодняшний день астрономы обнаружили более 5200 планет вне Солнечной системы. Благодаря современным технология ученые могут определить, находится ли планета в обитаемой зоне своей звезды (в этом случае на поверхности планеты может находится вода в жидком виде и существовать жизнь).

Напрямую подтвердить, что далекая планета пригодна для жизни и что там есть жидкая вода невозможно с помощью современных технологий. В Солнечной системе это можно сделать с помощью вспышек света, когда он отражается от жидкой поверхности. Таким образом астрономы узнали, что на спутнике Сатурна Титане есть огромные озера, правда из жидкого метана.

Но авторы исследования нашли способ, как это сделать. Для этого они использовали местные планеты земной группы, то есть Венеру и Марс. Эти планеты похожи на Землю тем, что они каменистые и находятся в обитаемой зоне Солнца. Но только на Земле на поверхности есть жидкая вода. Также ученые обнаружили еще одно отличие от соседних планет — в атмосфере Земли значительно меньше диоксида углерода.

По словам ученых, единственный процесс, который может удалить такое количество углерода из атмосферы, — это сильный круговорот воды, а значит должны существовать океаны из жидкой воды на поверхности планеты.

Ученые считают, что если в атмосфере планеты земной группы (это каменистых мир, похожий на Землю) значительно меньше диоксида углерода (известен как углекислый газ) по сравнению с другими планетами в той же звездной системе, это может указывать на наличие на поверхности планеты жидкой воды и даже внеземной жизни Фото: The Conversation

За сотни миллионов лет океаны на Земли поглотили столько же диоксида углерода, сколько сейчас можно найти в атмосферы Венеры. То есть огромное количество. Таким образом в атмосфере Земли стало намного меньше диоксида углерода, чем у соседних планет. Это позволило сделать климат более умеренным и привело к тому, что Земля стала обитаемым миром.

Ученые пришли к выводу, что если найти такое же малое количество диоксида углерода по сравнению с соседями в атмосфере других планет, то может быть признаком того, что на поверхности такого мира есть жидкая вода и даже жизнь.

Для начала, как считают ученые нужно изучить далекие планеты, похожие на Землю, и выяснить, имеют ли они атмосферу. Как только астрономы определят, что на нескольких планетах в далекой звездной системе есть атмосфера, можно перейти к измерению уровня диоксида углерода.

Но пригодные для жизни условия не обязательно означают, что планета является обитаемым миром. Чтобы узнать, может ли там быть жизнь, ученые предлагают искать в атмосфере планеты озон.

Когда растения и некоторые микробы на Земле поглощают диоксид углерода, то выделяют кислород, который вступает в реакцию с частицами солнечного света и превращается в озон. А эту молекулу легче обнаружить, чем кислород.

Авторы исследования считают, что если на планете есть признаки озона, а также слишком мало диоксида углерода, по сравнению с соседними планетами, то это скорее всего обитаемый мир. Ученые считают, что выяснить, является ли планета обитаемой, можно с помощью космического телескопа Уэбб или будущих более мощных обсерваторий.

Как уже писал Фокус, новое открытие астрономов опровергает наше понимание Вселенной. Если расчеты подтвердятся, то возможно придется менять полностью стандартную модель космологии.