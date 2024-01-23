Солнце проявляет силу. На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря: что известно (видео)

На Солнце произошло очередное мощное извержение с выбросом огромного потока плазмы в космос.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на Солнце 20 января произошла очередная мощная вспышка с корональным выбросом массы. Из-за этого Землю накрыла геомагнитная буря, которая будет продолжаться в течение нескольких дней, пишет Space.

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Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы электромагнитного излучения, которые появляются в атмосфере Солнца. Часто эти вспышки сопровождаются корональными выбросами массы, которые представляют собой потоки намагниченной плазмы, выброшенной в космос.

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Эти потоки плазмы могут достичь Земли и врезаться в магнитосферу планеты. То есть они сталкиваются с магнитным полем Земли, которое защищает нас от самых экстремальных проявлений космической погоды.

Такое столкновение иногда приводит к появлению геомагнитных бурь разной мощности. Из-за этого возникают очень яркие полярные сияния в результате столкновения солнечных частиц с молекулами кислорода и азота в атмосфере. Иногда геомагнитные бури приводят к сбоям в работе спутников на орбите и наземной энергетической инфраструктуры.

Но ученые заявили, что несмотря на возникновение геомагнитной бури на Земле 22 января, которая продержится еще несколько дней, она принадлежит к классу G2. Это вторая по мощности геомагнитная буря из пяти типов таких событий, поэтому особых проблем не должно возникнуть. Хотя северные полярные сияния можно наблюдать немного южнее, чем они обычно появляются.

Очередное извержение плазмы на Солнце произошло как раз в то время, когда у нашей звезды начался пик активности в 25-м солнечном цикле, начавшемся в 2019 году. Это событие называется солнечный максимум и считается, что он будет более интенсивным, чем предыдущий. Солнечные максимумы возникают в середине солнечного цикла и характеризуются повышенной солнечной активностью.

Очередное извержение плазмы на Солнце произошло как раз в то время, когда у нашей звезды начался пик активности в 25-м солнечном цикле, начавшемся в 2019 году Фото: NASA

Ученые прогнозируют, что с января по октябрь этого года на Солнце будет появляться намного больше солнечных пятен, где и происходит генерация солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Но в течение солнечного максимума происходит часто появление самых мощных вспышек на Солнце, принадлежащих к классу Х. Соответственно в космос улетают более огромные потоки плазмы. Это может спровоцировать появление на Земле геомагнитных бурь более высокого класса от G3 до G5. Последние особенно опасны для орбитальной и наземной инфраструктуры, ведь из строя могут выйти целые группировки спутников, а на поверхности нашей планеты могут произойти долговременные отключения электроэнергии и связи.

Как уже писал Фокус, в последний день 2023 года на Солнце возникла вспышка класса Х5, что также вызвало появление геомагнитной бури, которая накрыла Землю через несколько дней. Космические аппараты зафиксировали эту вспышку и ее можно увидеть на видео ниже.

Также Фокус писал о том, что над Германией в атмосфере взорвался недавно обнаруженный астероид, который распался на части.