Огненный шар: в небе над Германией взорвался астероид, вошедший в атмосферу Земли (видео)

Небольшой астероид вошел в атмосферу нашей планеты и распался на части, что сопровождалось ярким взрывом.

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Рано утром в воскресенье, 21 января, в нескольких десятках километров от Берлина в небе взорвался небольшой астероид, вхождение в атмосферу которого прогнозировали ученые из NASA. Момент взрыва попал на камеры, пишет CBS.

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Изначально приближающийся к Земле астероид обнаружил венгерский исследователь Кристиан Сарнецки. Он известен тем, что уже неоднократно находил астероиды, которые направляются к Земле. В частности, он обнаружил небольшие космические камни, которые упали в Северный Ледовитый океан в 2022 году и на территории Франции в прошлом году. О последнем событии Фокус уже подробно писал.

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Еще в субботу, 20 января, ученые из NASA сообщили о том, что маленький астероид, шириной примерно 1 метр должен упасть на Землю недалеко от Берлина, столицы Германии, рано утром в воскресенье, 21 января. Ученые сообщили, что во время входа в атмосферу Землю в небе будет виден яркий огненный шар, который после взрыва должен распасться на части.

Действительно, этот астероид, который получил название 2024 BX1 вошел в атмосферу Земли и стал похож на "падающую звезду", как некоторые люди называют метеориты, которые падают на нашу планету. Из-за трения астероид нагрелся, почему и был виден огненный шар.

Астероид, который получил название 2024 BX1 вошел в атмосферу Земли и стал похож на "падающую звезду" Фото: Скриншот

По словам Дениса Вида из Западного университета в Канаде и основателя проекта Global Meteor Project (в рамках проекта идет наблюдение за падающими космическими камнями с помощью наземных камер), падение астероида 2024 BX1 запечатлели камеры в Лейпциге, Германия.

Ученый поделился этим видео в социальной сети Х, и сообщил о том, что после взрыва астероид вероятно распался на мелкие метеориты. При этом, по словам Вида, астероид начал разваливаться в атмосфере примерно в 50 км к западу от Берлина.

Напоминаем, что ученые из NASA смогли добраться до образцов камней и пыли, взятых на астероиде Бенну, которые привез на Землю космический аппарат OSIRIS-REx. Потребовалось долгие почти 4 месяца для того, чтобы открыть крышку контейнера с образцами и получить доступ к 255 граммам внеземного материала. Исследование этих образцов имеет большое значение для понимания истории Солнечной системы, ведь астероид Бенну возник 4,6 млрд лет назад, то есть во время зарождения Солнечной системы, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что NASA потеряло связь с вертолетом Ingenuity на Марсе. Вертолет отправился в свой очередной полет, но перестал посылать сигналы марсоходу Perseverance. Потребовалось несколько дней, чтобы восстановить связь с вертолетом, но причины аварии остаются пока неизвестными.