Унікальний барвистий знімок нічного неба: зірки мають не такий вигляд, як зазвичай (фото)

Восьмигодинна експозиція розкриває кольори зірок, які можуть повідомити астрономам про характеристики кожної з них.

Related video

Під час споглядання зірок на нічному небі буває складно розрізнити кольори окремих зірок неозброєним оком. Однак зйомка нічного неба з дуже довгою витримкою може розкрити справжню природу нашого барвистого неба, а також дає змогу візуалізувати обертання Землі та рух небесної сфери, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки

Професійний фотограф і популяризатор науки Мігель Кларо, який займається тим, що робить приголомшливі фотографії астрономічних об'єктів, зробив нове разюче зображення нічного неба.

Ширококутне зображення складається з восьми годин послідовних довгих витягів. Астрофотограф зробив це зображення в обсерваторії Dark Sky Alqueva в Португалії. На фотографії показано рух зірок, зосереджених навколо Полярної зірки. На знімку зірки мають вигляд барвистих смуг блакитного, білого, жовтого та помаранчевого кольору.

Ширококутне зображення складається з восьми годин послідовних довгих витягів Фото: space.com

Різні кольори зірок безпосередньо пов'язані з типом і температурою кожної з них. Найгарячіші зірки здаються блакитними, а найхолодніші — червонувато-помаранчевими. Астрономи класифікують зірки на основі їхніх спектральних характеристик, тобто того, які частоти й довжини хвиль електромагнітного спектра вони випромінюють, включно з видимим світлом.

Видиме світло зірок можна розділити на спектри за допомогою призм і оптичних елементів, відомих як дифракційні решітки. Кількість кожної довжини хвилі світла може вказувати на наявність різних хімічних елементів або їхніх ізотопів, а відносний вміст кожного елемента залежить від температури видимої поверхні зірки. Отже, видиме світло кожної зірки може запропонувати спосіб вимірювання її температури та густини.

"Коли ми вперше дивимося на нічне небо, ми ледь можемо розрізнити колір кожної зірки неозброєним оком. Хоча, якщо ми сфотографуємо їх із дуже довгою витримкою, через рух Землі, що обертається, і, отже, обертання небесної сфери траєкторія руху зірок може розкрити багато інформації про наше барвисте небо. В астрономії зоряна класифікація — це класифікація зірок на основі їхніх спектральних характеристик", — каже Кларо.

Як уже писав Фокус, наприкінці тижня до Землі прилетить "у гості" астероїд, який виявили в останню хвилину. Дослідники кажуть, що астероїд не становить небезпеки для нашої планети.

Також Фокус писав про те, що Мігель Кларо зафіксував барвисту туманність, розташовану на відстані 1400 світлових років від Землі. Ця туманність з'явилася в результаті вибуху зірки 10 тисяч років тому.

Нагадуємо, що астрономи виявили "котячий хвіст", що виходить із сусідньої зірки, і вони повністю не можуть пояснити це явище. Виявлення "котячого хвоста" виявилося не єдиним сюрпризом для вчених, як уже писав Фокус.