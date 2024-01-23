Виявлено "котячий хвіст", що виходить із сусідньої зірки: вчені не можуть пояснити це (фото)

Виявлення "котячого хвоста" виявилося не єдиним сюрпризом для вчених.

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Вчені з Європейського космічного агентства і NASA представили результати дослідження, в якому було проведено аналіз даних спостережень космічного телескопа Вебб за сусідньою зіркою під назвою Бета Живописця. На зображенні телескопа вчені виявили дивний струмінь із газу і пилу у формі котячого хвоста, який виходить із зірки. Але поки що вчені не можуть повністю пояснити цю незвичайну структуру, пише Live Science.

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Зірка Бета Живописця майже в 2 рази більша за Сонце і майже в 9 разів яскравіша. Вона знаходиться на відстані 63 світлових роки від нас, а тому є однією з найближчих сусідів нашої рідної зірки. Відомо, що вік Бета Живописця становить менше ніж 20 млн років, а це означає, що вона дуже молода. Для порівняння нашому Сонцю приблизно 4,6 млрд років.

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Усі молоді зірки, і Бета Живописця не є винятком, оточені кільцем із газу та пилу під назвою протопланетний диск, у якому з часом з'являються планети. Так само народилася і наша Сонячна система мільярди років тому. Поки що в протопланетному диску молодої зірки вчені виявили тільки дві планети, які в кілька разів більші за Юпітер: Бета Живописця b і Бета Живописця с.

18 років тому астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили навколо Бета Живописця більш тьмяний вторинний диск із газу і пилу, який обертається під невеликим кутом до головного диска. Це був один із перших випадків в історії, коли було виявлено вторинний протопланетний диск біля зірки.

18 років тому астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили навколо Бета Живописця тьмяніший вторинний диск із газу і пилу, який обертається під невеликим кутом до головного диску Фото: NASA

Тепер аналіз нового зображення космічного телескопа Вебб дав змогу астрономам виявити ще одну цікаву зігбенність у молодої зірки, і вона пов'язана з вторинним диском. Астрономи побачили струмінь із газу і пилу, який відхиляється від диска, і схожий на котячий хвіст.

На знімку телескопа Вебб видно вигнутий "котячий хвіст" з газу і пилу, що відхиляється від вторинного протопланетного диска Бети Живописця Фото: NASA

Аналіз показав, що цей "хвіст" не дуже щільний і його масу можна порівняти з масою деяких найбільших астероїдів, розташованих у Сонячній системі, а його довжина становить приблизно 16 млрд км. Вчені не зовсім упевнені, що з себе представляє цей струмінь, адже він може виявитися просто оптичною ілюзією, створеною телескопом Вебб під час спостереження за Бета Живописця.

Хоча в астрономів є поки що краще пояснення цієї структури, яке полягає в тому, що "хвіст" виник унаслідок зіткнення астероїда і протопланети. У результаті частина матеріалу з протопланетного диска була викинута назовні, і він розтягнувся в довгий струмінь. Якщо це так, то зіткнення відбулося приблизно 100 років тому, вважають учені.

Астрономи кажуть, що поки складно повністю пояснити це явище і необхідні додаткові дослідження, щоб довести, що саме сталося поруч із зіркою Бета Живописця.

Виявлення "котячого хвоста" виявилося не єдиним сюрпризом для вчених. Аналіз даних телескопа Вебб показав, що два диски, що оточують Бета Живописця, мають різну температуру. Вторинний диск виявився набагато гарячішим за основний диск. Вчені припускають, що вторинний диск, ймовірно, складається переважно з темної органічної речовини, а не з газу.

Якщо говорити про нашу зірку, то як уже Фокус, нещодавно на Сонці сталося виверження плазми, яка вдарила в Землю і спричинила появу сильної геомагнітної бурі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили загадковий об'єкт, який може виявитися чорною дірою середньої маси. Такий тип чорних дір ще жодного разу не знаходили в космосі.