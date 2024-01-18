Телескоп Вебб виявив інопланетян: експерти спростовують чутки, що з'явилися

Як це часто буває, є підстави для скептицизму в питанні про виявлення позаземного життя.

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Раніше в січні в британському журналі The Spectator з'явилася стаття з дивовижною назвою "Ми щойно відкрили інопланетян?". У ній ідеться, що вчені збираються отримати вагомі докази наявності позаземного життя на далекій екзопланеті. Але експерти спростовують ці чутки, пише Futurism.

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У статті представлено висловлювання британського астронавта Тіма Піка, який припустив, що телескоп Вебб уже знайшов докази існування позаземного життя, але вчені не хочуть публікувати або підтверджувати ці результати, поки не будуть у цьому повністю впевнені. Також у статті представлено висловлювання британського астрофізика Беккі Сметерст, яка вважає, що дуже скоро будуть представлені переконливі докази існування біосигнатури в атмосфері далекої екзопланети.

Дійсно, космічний телескоп Вебб почав робити деякі надзвичайно цікаві спостереження, які становлять великий інтерес для астробіологів. Але, як завжди, є підстави для скептицизму з приводу вищевказаних заяв.

Дійсно, космічний телескоп Вебб почав робити деякі надзвичайно цікаві спостереження, які становлять великий інтерес для астробіологів Фото: NASA

Водночас Сметерст, яку цитує The Spectator, після виходу статті заявила, що вона висловила просто припущення про те, що цього року з'явиться заява про біосигнатуру, виявлену в атмосфері екзопланети.

"Перехід від потенційної біосигнатури до повноцінних інопланетян просто смішний. Під біосигнатурою ми розуміємо крихітну молекулу в атмосфері екзопланети, яку міг би виявити телескоп Вебб", — каже Сметерст.

За словами астрофізика Джонатана О'Каллагана, твердження, представлені The Spectator малоймовірні з низки причин. Річ у тім, що телескоп Вебб не вивчає жодної кам'янистої планети досить докладно, щоб знайти біосигнатури.

Існує також питання з компетентністю експертів, яких цитує The Spectator — це астронавт, астрофізик та інженер-механік. Ніхто з них не є астробіологом і не має будь-якого досвіду в пошуках позаземного життя.

Але це не означає, що телескоп Вебб ще не надав дані, які могли б, якщо дослідження підтвердить їх, дійсно припускати наявність реальної біосигнатури інопланетян. Найпомітнішими з них є спостереження за планетою K2-18b, розташованою за 120 світлових років від Землі, яка перебуває в зоні населеності своєї зірки. В атмосфері цієї планети було виявлено сліди наявності диметилсульфіду, який на Землі виробляють тільки живі організми. Але ця хімічна сполука могла виникнути і без участі живих організмів на далекій планеті.

Але це не означає, що телескоп Вебб ще не надав дані, які могли б, якщо дослідження підтвердить їх, дійсно припускати наявність реальної біосигнатури інопланетян. Найпомітнішими з них є спостереження за планетою K2-18b, розташованою за 120 світлових років від Землі, яка перебуває в зоні населеності своєї зірки Фото: The Conversation

"Очікується, що спостереження телескопа Вебб можуть призвести до первинного виявлення потенційних біосигнатур, які можуть зробити населеність цієї екзопланети більш-менш імовірною. Але потрібні додаткові спостереження", — каже Кніколь Колон, учений із місії телескопа Вебб.

"Увесь цей галас вибухнув через те, що трьох наукових коментаторів запитали: "Що цікавого станеться у 2024 році?", і ми хотіли дати захопливу відповідь. Наскільки мені відомо, жодних виявлень позаземного життя немає", — каже Сметерст.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що інопланетян можна знайти тільки на планетах, які обертаються навколо старих зірок.