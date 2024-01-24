Уникальный красочный снимок ночного неба: звезды выглядят не так, как обычно (фото)

Восьмичасовая экспозиция раскрывает цвета звезд, которые могут сообщить астрономам о характеристиках каждой из них.

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Глядя на звезды на ночном небе, бывает сложно различить цвета отдельных звезд невооруженным глазом. Однако съемка ночного неба с очень длинной выдержкой может раскрыть истинную природу нашего красочного неба, а также позволяет визуализировать вращение Земли и движение небесной сферы, пишет Space.

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Профессиональный фотограф и популяризатор науки Мигель Кларо, который занимается тем, что делает потрясающие фотографии астрономических объектов, сделал новое впечатляющее изображение ночного неба.

Широкоугольное изображение состоит из восьми часов последовательных длинных выдержек. Астрофотограф сделал это изображение в обсерватории Dark Sky Alqueva в Португалии. На фотографии показано движение звезд, сосредоточенных вокруг Полярной звезды. На снимке звезды выглядят как красочные полосы голубого, белого, желтого и оранжевого цвета.

Широкоугольное изображение состоит из восьми часов последовательных длинных выдержек Фото: space.com

Различные цвета звезд напрямую связаны с типом и температурой каждой из них. Самые горячие звезды выглядят голубыми, а самые холодные — красновато-оранжевыми. Астрономы классифицируют звезды на основе их спектральных характеристик, то есть того, какие частоты и длины волн электромагнитного спектра они излучают, включая видимый свет.

Видимый свет звезд можно разделить на спектры с помощью призм и оптических элементов, известных как дифракционные решетки. Количество каждой длины волны света может указывать на наличие различных химических элементов или их изотопов, а относительное содержание каждого элемента зависит от температуры видимой поверхности звезды. Таким образом, видимый свет каждой звезды может предложить способ измерения ее температуры и плотности.

"Когда мы впервые смотрим на ночное небо, мы едва можем различить цвет каждой звезды невооруженным глазом. Хотя, если мы сфотографируем их с очень длинной выдержкой, из-за движения вращающейся Земли и, следовательно, вращения небесной сферы, то траектория движения звезд может раскрыть много информации о нашем красочном небе. В астрономии звездная классификация — это классификация звезд на основе их спектральных характеристик", — говорит Кларо.

Как уже писал Фокус, в конце недели к Земле прилетит "в гости" астероид, который обнаружили в последнюю минуту. Исследователи говорят, что астероид не представляет опасности для нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что Мигель Кларо запечатлел красочную туманность, расположенную на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Эта туманность появилась в результате взрыва звезды 10 тысяч лет назад.

Напоминаем, что астрономы обнаружили "кошачий хвост", выходящий из соседней звезды и они полностью не могут объяснить это явление. Обнаружение "кошачьего хвоста" оказалось не единственным сюрпризом для ученых, как уже писал Фокус.