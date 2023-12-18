Зірка вибухнула в космосі 10 000 років тому і залишила після себе приголомшливий об'єкт (фото)

Астрофотограф із Португалії сфотографував дуже барвисту туманність, розташовану на відстані 1400 світлових років від нас.

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Професійний астрофотограф Мігель Кларо з Португалії зробив приголомшливу фотографію знаменитої туманності Вуаль. Вона виникла внаслідок вибуху наднової, який стався 10 тисяч років тому, пише Space.

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Туманність Вуаль з'явилася, коли масивна зірка на відстані 1400 світлових років від Землі вибухнула надновою приблизно 10 тисяч років тому. Зараз діаметр туманності оцінюють у 70 світлових років, але вона продовжує збільшуватися в розмірах. Якщо дивитися із Землі, то в нічному небі туманність Вуаль займає приблизно шість діаметрів повного Місяця. Уперше цей об'єкт виявив 1784 року астроном Вільям Гершель.

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Мігель Кларо, який є професійним астрофотографом, часто робить знімки різних астрономічних об'єктів. Зображення туманності Вуаль вони отримав за допомогою двох спеціалізованих камер, з використанням різних довжин хвиль світла, в португальській обсерваторії Dark Sky Alqueva.

Коли стався вибух зірки, внаслідок якого утворилася ця туманність, у космос полетіла величезна кількість речовини. Таким чином були створені заплутані нитки іонізованого газу, що світиться, які можна побачити на фотографії.

Туманність Вуаль з'явилася, коли масивна зірка на відстані 1400 світлових років від Землі вибухнула надновою приблизно 10 тисяч років тому Фото: space.com

Червоний відтінок туманності створює атомарний газоподібний водень, а синьо-зелені відтінки — атомарний газоподібний кисень.

На цьому зображенні також можна побачити складові частини туманності Вуаль:

ліворуч розташована туманність Відьмина мітла або NGC 6960, де сяє яскрава зірка 52 Лебедя;

зліва трохи вище знаходиться трикутна туманність NGC 6979;

праворуч знаходиться туманність NGC 6974, яка виглядає як велика нитка з газу.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що дивні і красиві полярні сяйва виникають на планетах біля мертвих зірок. Незвичайні полярні сяйва, схожі на земні, можна виявити на планетах, які обертаються навколо особливого типу нейтронних зірок.

Фокус також писав про приголомшливе зображення Сонця, яке зробив астрофотограф Мігель Кларо. На фотографії видно поверхню Сонця, коли наша зірка наближається до піку своєї активності.

Також Фокус писав про нове дослідження, присвячене незвичайній поведінці знаменитої величезної зірки Бетельгейзе. Вважається, що вона також у майбутньому стане надновою, але зміни її яскравості не пов'язані з цією подією. Причина криється в процесах, що відбуваються у фотосфері зірки.