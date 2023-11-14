Таке Сонце ще не бачили: астрофотограф зафіксував викиди плазми на зірці (відео)

На нових кадрах показано Сонце, яким його побачив фотограф із Португалії.

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Професійний астрофотограф Мігель Кларо з Лісабона, Португалія, створює дивовижні зображення нічного неба. Зокрема, він спеціалізується на створенні приголомшливих знімків Сонця. Відчути всю силу нашої зірки можна під час перегляду відеоролика, який створив Кларо на основі серії фотографій, де видно активність нашої зірки, пише Space.

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Астрофотограф Мігель Кларо сфотографував весь сонячний диск 12 жовтня цього року. На нових зображеннях, які склали основу відеоролика, видно поверхню зірки в той час, як Сонце наближається до максимуму своєї активності протягом 11-річного сонячного циклу.

Астрофотограф Мігель Кларо сфотографував весь сонячний диск 12 жовтня цього року Фото: space.com

Під час підвищення активності на Сонці починає з'являтися більше сонячних плям, тобто темних ділянок, де з'являються сонячні спалахи. Пік активності Сонця має настати приблизно за рік, хоча це може статися і 2025 року. Що ближче Сонце до сонячного максимуму, то частіше на зірці з'являються сильні спалахи та потужні корональні викиди маси. Це призводить до того, що на Землі дедалі частіше з'являються сильні геомагнітні бурі, які спричиняють появу яскравих полярних синій не тільки в полярних регіонах планети, а й набагато південніше. Наприклад, як уже писав Фокус, нещодавно жителі кількох областей України спостерігали одне з таких барвистих полярних сяйв.

За словами Кларо, у відеоролику, створеному із сотень знімків Сонця, можна побачити багато цікавих особливостей зірки в русі. Наприклад, як з поверхні вириваються величезні плазмові протуберанці, відбуваються спалахи, а сама поверхня Сонця перебуває в постійному русі через переміщення плазми.

Для створення відеоролика Кларо спостерігав за Сонцем і робив його зображення протягом трьох годин. Загалом фотограф зробив 246 знімків, які склали 3 терабайти даних.

Нагадуємо, як показало недавнє дослідження, вчені з'ясували, що Сонце має трохи менший радіус, ніж передбачалося. Хоча відмінності в розмірі не дуже істотні, нові дані можуть вплинути на розуміння природи Сонця, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили один із секретів таємничої аномалії на Місяці, яка називається місячні вихори. Ці особливості місячної поверхні давно збивають з пантелику вчених. Нове дослідження трохи прояснює ситуацію.

Як уже писав Фокус, вчені представили нову гіпотезу щодо природи темної матерії. Вони вважають, що темна матерія насправді складається з великої кількості різних частинок, які відрізняються за масою і по-різному взаємодіють зі звичайною матерією.