Такое Солнце еще не видели: астрофотограф запечатлел выбросы плазмы на звезде (видео)

На новых кадрах показано Солнце, каким его увидел фотограф из Португалии.

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Профессиональный астрофотограф Мигель Кларо из Лиссабона, Португалия, создает впечатляющие изображения ночного неба. В частности, он специализируется на создании потрясающих снимков Солнца. Ощутить всю силу нашей звезды можно при просмотре видеоролика, который создал Кларо на основе серии фотографий, где видна активность нашей звезды, пишет Space.

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Астрофотограф Мигель Кларо запечатлел весь солнечный диск 12 октября этого года. На новых изображениях, которые составили основу видеоролика, видна поверхность звезды в то время, как Солнце приближается к максимуму своей активности в течение 11-летенего солнечного цикла.

Астрофотограф Мигель Кларо запечатлел весь солнечный диск 12 октября этого года Фото: space.com

Во время повышения активности на Солнце начинает появляться больше солнечных пятен, то есть темных участков, где появляются солнечные вспышки. Пик активности Солнца должен наступить примерно через год, хотя это может произойти и в 2025 году. Чем ближе Солнце к солнечному максимуму, чет чаще на звезде появляются сильные вспышки и мощные корональные выбросы массы. Это приводит к тому, что на Земле все чаще появляются сильные геомагнитные бури, которые вызывают появление ярких полярных синий не только в полярных регионах планеты, но и намного южнее. Например, как уже писал Фокус, недавно жители нескольких областей Украины наблюдали одно из таких красочных полярных сияний.

По словам Кларо, в видеоролике, созданном из сотен снимков Солнца, можно увидеть в много интересных особенностей звезды в движении. Например, как с поверхности вырываются огромные плазменные протуберанцы, происходят вспышки, а сама поверхность Солнца находится в постоянном движении из-за перемещений плазмы.

Для создания видеоролика Кларо наблюдал за Солнцем и делал его изображения в течение трех часов. Всего фотограф сделал 246 снимков, которые составили 3 терабайта данных.

Напоминаем, как показало недавнее исследование, ученые выяснили, что Солнце имеет немного меньший радиус, чем предполагалось. Хотя отличия в размере не очень существенны, новые данные могут повлиять на понимание природы Солнца, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли один из секретов таинственной аномалии на Луне, которая называется лунные вихри. Эти особенности лунной поверхности давно сбивают с толку ученых. Новое исследование немного проясняет ситуацию.

Как уже писал Фокус, ученые представили новую гипотезу относительно природы темной материи. Они считают, что темная материя на самом деле состоит из большого количества разных частиц, которые отличаются по массе и по-разному взаимодействуют с обычной материей.