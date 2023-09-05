Галактична загадка. У Чумацькому Шляху знаходиться більше залишків наднових, ніж виявлено (фото)

Астрономи виявили в нашій галактиці менше половини прогнозованих залишків наднових.

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Учені з Університету Західної Вірджинії, США, розпочали "полювання" за такими космічними об'єктами, як залишки наднових. Вони отримали від Національного наукового фонду США понад 300 тисяч доларів на свої дослідження і використовуватимуть радіотелескоп VLA у штаті Нью-Мексико та MeerKAT у Південній Африці, щоб знайти радіовипромінювання від поки що не виявлених залишків наднових, пише Space.

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Надновими астрономи називають масштабний космічний вибух величезної зірки наприкінці свого життя, або вже майже мертвої зірки білого карлика. У першому випадку в зірки закінчився термоядерний синтез у її ядрі, і вона не змогла протистояти гравітації, яка її стиснула, що й призвело до вибуху. У другому випадку білий карлик забрав занадто багато речовини в сусідньої зірки, що також призвело до вибухової події. Білі карлики з'являються після смерті таких зірок, як Сонце.

В обох випадках вся речовина цих зірок розлітається космосом і утворюється залишок наднової у вигляді туманності. Спочатку подібні об'єкти збільшуються в розмірах під дією ударної хвилі, а потім їхнє розширення сповільнюється, але вони існують сотні тисяч років. У кожному такому об'єкті міститься величезна кількість елементів важчих за гелій і водень, які, відлітаючи в космос, стають основою для нового покоління зірок.

Залишок наднової Кассіопея А Фото: NASA

Астрономи виявили в Чумацькому Шляху приблизно 400 залишків наднових, хоча не всі вони можуть ними бути, адже вони можуть являти собою й інший вид туманності. Це також проблема, яку ще потрібно вирішити.

Одними з найвідоміших залишків наднових у нашій галактиці є такі:

Крабоподібна туманність — залишилася від вибуху наднової в 1054 році;

Туманність Вуаль — залишилася після вибуху наднової понад 20 тисяч років тому;

Залишок наднової в Парусах — вік об'єкта оцінюють в 11 тисяч років;

Залишок наднової Кассіопея А — вважається, що цей вибух стався приблизно 330 років тому.

Крабоподібна туманність Фото: NASA

За словами вчених, в інших галактиках виявлено набагато більше подібних об'єктів, ніж у Чумацькому Шляху. Астрономи припускають, що в нашій галактиці має бути щонайменше 1000 таких об'єктів, але решту потрібно ще знайти.

Тож американські вчені шукатимуть ці туманності та за допомогою ШІ спробують відрізнити їх від туманностей, де відбувається народження нових зірок та інших форм туманностей. Астрономи спрямують телескопи в центр нашої галактики, де існує дуже багато зірок, а отже тут можна виявити невідомі залишки наднових. З іншого боку, завдання нового дослідження полягає в тому, щоб або підтвердити для деяких об'єктів статус залишку наднової, або ж виключити такі об'єкти зі списку.

Туманність Вуаль Фото: NASA

Вивчення таких об'єктів дуже важливе для астрономів, адже вони дають змогу зрозуміти, яким чином уламки померлих зірок взаємодіють із міжзоряним середовищем і як вони потрапляють до газових хмар, з яких народжуються нові зірки.

Фокус уже писав про те, що астрономи використовували гравітаційне лінзування, щоб виявити рідкісну "викривлену" наднову.

Також Фокус писав про те, що згідно з нещодавнім дослідженням, на самому початку існування нашої Сонячної системи її мало не знищив вибух наднової.

Нагадуємо, що вчені вважають, що удар астероїда може змінити орбіту Землі. Вплив астероїда на нашу планету залежить від кількох чинників, зокрема від швидкості його польоту і кута падіння, як уже писав Фокус.