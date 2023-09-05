Галактическая загадка. В Млечном Пути находится больше остатков сверхновых, чем обнаружено (фото)

Астрономы обнаружили в нашей галактике меньше половины прогнозируемых остатков сверхновых.

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Ученые из Университета Западной Вирджинии, США, начали "охоту" за такими космическими объектами, как остатки сверхновых. Они получили от Национального научного фонда США более 300 тысяч долларов на свои исследования и будут использовать радиотелескоп VLA в штате Нью-Мексико и MeerKAT в Южной Африке, чтобы найти радиоизлучение от пока не обнаруженных остатков сверхновых, пишет Space.

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Сверхновыми астрономы называют масштабный космический взрыв огромной звезды в конце своей жизни, либо уже почти мертвой звезды белого карлика. В первом случае у звезды закончился термоядерный синтез в ее ядре, и она не смогла противостоять гравитации, которая ее сжала, что и привело к взрыву. Во втором случае белый карлик забрал слишком много вещества у соседней звезды, что также привело к взрывному событию. Белые карлики появляются после смерти таких звезд, как Солнце.

В обоих случаях все вещество этих звезд разлетается по космосу и образуется остаток сверхновой в виде туманности. Изначально подобные объекты увеличиваются в размерах под действием ударной волны, а затем их расширение замедляется, но они существует сотни тысяч лет. В каждом таком объекте находится огромное количество элементов тяжелее гелия и водорода, которые улетая в космос становятся основой для нового поколения звезд.

Остаток сверхновой Кассиопея А Фото: NASA

Астрономы обнаружили в Млечном Пути примерно 400 остатков сверхновых, хотя не все они могут ими быть, ведь они могут представлять собой и другой вид туманности. Это также проблема, которую еще нужно решить.

Одними из самых известных остатков сверхновых в нашей галактике являются следующие:

Крабовидная туманность — осталась от взрыва сверхновой в 1054 году;

Туманность Вуаль – осталась после взрыва сверхновой более 20 тысяч лет назад;

Остаток сверхновой в Парусах – возраст объекта оценивают в 11 тысяч лет;

Остаток сверхновой Кассиопея А – считается, что этот взрыв произошел примерно 330 лет назад.

Крабовидная туманность Фото: NASA

По словам ученых, в других галактиках обнаружено гораздо больше подобных объектов, чем в Млечном Пути. Астрономы предполагают, что в нашей галактике должно быть, как минимум 1000 таких объектов, но остальные нужно еще найти.

Поэтому американские ученые будут искать эти туманности и с помощью ИИ попытаются отличить их от туманностей, где происходит рождение новых звезд и других форм туманностей. Астрономы направят телескопы в центр нашей галактики, где существует очень много звезд, а значит здесь можно обнаружить неизвестные остатки сверхновых. С другой стороны, задача нового исследования состоит в том, чтобы либо подтвердить для некоторых объектов статус остатка сверхновой, или же исключить такие объекты из списка.

Туманность Вуаль Фото: NASA

Изучение таких объектов очень важно для астрономов, ведь они дают возможность понять, каким образом обломки умерших звезд взаимодействуют с межзвездной средой и как они попадают в газовые облака, из которых рождаются новые звезды.

Фокус уже писал о том, что астрономы использовали гравитационное линзирование, чтобы обнаружить редкую "искривленную" сверхновую.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, в самом начале существования нашей Солнечной системы ее чуть не уничтожил взрыв сверхновой.

Напоминаем, что ученые считают, что удар астероида может изменить орбиту Земли. Влияние астероида на нашу планету зависит от нескольких факторов, в том числе от скорости его полета и угла падения, как уже писал Фокус.