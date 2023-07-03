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Технологии и наука

Солнечную систему чуть не уничтожила сверхновая: как ей удалось выжить

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Фото: ScienceAlert | Солнечную систему чуть не уничтожила сверхновая: как ей удалось выжить

Ученые считают, что в начале истории нашей звездной системы взрыв недалекой сверхновой мог ее уничтожить, но этого не произошло благодаря особой защите.

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Ученые получили новые данные и они указывают на то, что взрыв сверхновой произошел недалеко от нас в то время, когда вся Солнечная система все еще формировалась. Этот космический взрыв мог разрушить нашу Солнечную систему, но у нее оказался надежный космический щит, пишет SciTechDaily.

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Согласно исследованию ученых, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, нить молекулярного газа, в которой родилась наша Солнечная система, стала космическим щитом, который не позволил ударной волне от близкой к нам сверхновой уничтожить ее еще на стадии формирования.

Звезды формируются в виде звездных скоплений внутри огромных облаков из молекулярного газа. Эти облака состоят из нитей и такие звезды, как Солнце, обычно формируются в самих нитях, а более массивные звезды, которые взорвутся сверхновой, обычно формируются в местах пересечения несколько нитей.

По словам ученых, Солнце появилось в плотной нити молекулярного газа, а сверхновая взорвалась в ближайшем к нашей звезде узле. Как показывает моделирование взрывной волне от такого взрыва нужно не менее 300 тысяч лет, чтобы разрушить плотную нить вокруг формирующейся Солнечной системы.

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Ученые считают, что в начале истории нашей звездной системы взрыв недалекой сверхновой мог ее уничтожить, но этого не произошло благодаря особой защите
Фото: LiveScience

Как известно метеориты хранят в себе информацию об условиях рождения Солнца и всех планет. А в составе некоторых метеоритов ученые обнаружили неоднородную концентрацию радиоактивного изотопа алюминия.

Ученые считают, что дополнительное количество радиоактивного алюминия попало сюда вскоре после того, как Солнечная система начала формироваться. И этот радиоактивный изотоп прибыл к в окружающий Солнце космос благодаря ударной волне после взрыва сверхновой.

Ученые предполагают, что эта сверхновая находилась очень близко, чтобы в наш регион космоса попало количество изотопов, которое увидели в ученые в метеоритах. Но Солнечная система получила новые элементы и смогла пережить взрыв сверхновой благодаря нити молекулярного газа, где рождалась наша звездная система. Эта нить, возможно, действовала как буфер для защиты молодого Солнца и помогала улавливать радиоактивные изотопы от взрывной волны сверхновой, считают ученые.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили на Солнце "падающие звезды" и это ранее неизвестное явление. Приборы космического аппарата Solar Orbiter обнаружили неизвестные ранее явления в короне Солнца.

Также Фокус писал о новой теории, которая предполагает совсем другой принцип взаимодействия между загадочной темной материей и окружающим пространством.