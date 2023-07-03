Сонячну систему мало не знищила наднова: як їй вдалося вижити

Учені вважають, що на початку історії нашої зоряної системи вибух недалекої наднової міг її знищити, але цього не сталося завдяки особливому захисту.

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Вчені отримали нові дані і вони вказують на те, що вибух наднової стався недалеко від нас у той час, коли вся Сонячна система все ще формувалася. Цей космічний вибух міг зруйнувати нашу Сонячну систему, але у неї виявився надійний космічний щит, пише SciTechDaily.

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Згідно з дослідженням учених, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal Letters, нитка молекулярного газу, в якій народилася наша Сонячна система, стала космічним щитом, що не дозволив ударній хвилі від близької до нас наднової знищити її ще на стадії формування.

Зірки формуються у вигляді зоряних скупчень усередині величезних хмар з молекулярного газу. Ці хмари складаються з ниток і такі зірки, як Сонце, зазвичай формуються в самих нитках, а більш масивні зірки, які вибухнуть надновою, зазвичай формуються в місцях перетину кількох ниток.

За словами вчених, Сонце з'явилося в щільній нитці молекулярного газу, а наднова вибухнула в найближчому до нашої зірки вузлі. Як показує моделювання, вибуховій хвилі від такого вибуху потрібно щонайменше 300 тисяч років, щоб зруйнувати щільну нитку навколо Сонячної системи, що формується.

Учені вважають, що на початку історії нашої зоряної системи вибух недалекої наднової міг її знищити, але цього не сталося завдяки особливому захисту Фото: LiveScience

Як відомо, метеорити зберігають у собі інформацію про умови народження Сонця і всіх планет. А в складі деяких метеоритів учені виявили неоднорідну концентрацію радіоактивного ізотопу алюмінію.

Учені вважають, що додаткова кількість радіоактивного алюмінію потрапила сюди незабаром після того, як Сонячна система почала формуватися. І цей радіоактивний ізотоп прибув до космосу, що оточує Сонце, завдяки ударній хвилі після вибуху наднової.

Науковці припускають, що ця наднова перебувала дуже близько, щоб у наш регіон космосу потрапила кількість ізотопів, яку побачили науковці в метеоритах. Але Сонячна система отримала нові елементи і змогла пережити вибух наднової завдяки нитці молекулярного газу, де народжувалася наша зоряна система. Ця нитка, можливо, діяла як буфер для захисту молодого Сонця і допомагала вловлювати радіоактивні ізотопи від вибухової хвилі наднової, вважають учені.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили на Сонці "падаючі зірки" і це раніше невідоме явище. Прилади космічного апарату Solar Orbiter виявили невідомі раніше явища в короні Сонця.

Також Фокус писав про нову теорію, яка передбачає зовсім інший принцип взаємодії між загадковою темною матерією і навколишнім простором.