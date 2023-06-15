Виявлено рідкісну "викривлену" наднову: допоміг феномен, передбачений Ейнштейном

Астрономи використовували гравітаційне лінзування, щоб знайти рідкісний вибух мертвої зірки.

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Вчені могли б і не побачити вибух наднової на відстані 4 млрд світлових років від нас, якби не ближча до нас галактика. Хоча вона також дуже далеко. Завдяки тому, що ця галактика своєю гравітацією викривила світло, що походить від наднової, вчені отримали важливі дані про цей космічний вибух мертвої зірки, пише Live Science.

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Ще Альберт Ейнштей передбачав, що величезні об'єкти, що мають велику масу, наприклад, галактики або скупчення галактик, можуть викривляти простір-час. Набагато пізніше вчені з'ясували, що дійсно побачити дуже далекі від нас об'єкти можна за допомогою того, як близькі до нас галактики викривляють та посилюють фонове світло.

Цей метод спостережень за космосом отримав назву гравітаційне лінзування, адже ближчі до Землі галактики можуть виступати як лінза або своєрідне збільшувальне скло для більш далеких об'єктів. Таким чином, астрономи, які опублікували результати свого нового дослідження в журналі Nature Astronomy, змогли виявити наднову, яка отримала назву SN 2022qmx або SN Zwicky.

Астрономи використовували гравітаційне лінзування, щоб знайти рідкісний вибух мертвої зірки Фото: Live Science

Тобто світло від цієї наднової, розташованої на відстані 4 млрд світлових років від нас, викривилося і посилилося під впливом великої галактики на відстані 2,5 млрд років від Землі. За словами астрономів, це дуже рідкісне відкриття, адже досі за допомогою гравітаційного лінзування було виявлено лише кілька наднових.

Вчені з'ясували, що вибух наднової належить до такого виду космічних вибухів, як наднова типу Ia. Це означає, що дуже далеко від нас вибухнула зірка білий карлик, яка є останнім еволюційним етапом схожих на Сонце зірок. Тобто по суті це мертва зірка, адже вона є "космічним трупом" іншої більшої зірки.

Світло від наднової, розташованої на відстані 4 млрд світлових років від нас, скривилося і посилилося під впливом великої галактики на відстані 2,5 млрд років від Землі Фото: Live Science

Коли світло від наднової проходило повз лінзуючу галактику, то його яскравість збільшилася приблизно в 25 разів, але при цьому зображення наднової розділилося на чотири окремі частини. Справа в тому, що космічні, так і наземні телескопи, отримали світло від однієї наднової, яке рухалося крізь космос чотирма різними шляхами. Тобто по суті це світло викривилося таким чином, що вийшли одразу чотири різні зображення наднової.

Але виявилося, що два зображення наднової відрізняються від решти двох за яскравістю. Одне було у 4 рази яскравіше, а друге – у 2 рази. Астрономи припустили, що такий ефект міг виникнути завдяки мікролінзуванню, тобто великі зірки в самій галактиці також додатково викривили світло від наднової та збільшили його яскравість.

Гравітаційне лінзування: як астрономи побачили світло наднової

Фокус вже писав про надновий тип la, вибух якої спровокував появу потужної ударної хвилі і та змусила рухатися зірку з величезною швидкістю. Ця швидкість настільки велика, що дана зірка визнана найшвидшою зіркою, що тікає з Чумацького Шляху.