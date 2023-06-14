Без космічного вибуху не обійшлося: виявлено найшвидшу зірку, що тікає з Чумацького Шляху

Астрономи виявили мертву зірку, яка має неймовірну швидкість та залишає межі нашої галактики.

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Вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, виявили відразу 4 нові зірки, які з величезною швидкістю відлітають із Чумацького Шляху. Але серед них виділяються два рекордсмени. Зірка під назвою J1235 летить зі швидкістю в 1694 км/с, а найшвидша з відомих зірок, що тікають з нашої галактики, названа J0927, летить зі швидкістю в 2285 км/с. Ця швидкість руху значно перевищує швидкість, необхідну об'єкту для того, щоб вилетіти з Чумацького Шляху. Вчені вважають, що ці зірки вирушили в міжгалактичний простір внаслідок особливого виду вибуху наднових, пише ScienceAlert.

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Деякі зірки вибухають таким видом наднових, який називається надновими типу la. Але іноді сила цього вибуху може відправити іншу зірку в далекий космічний політ, що дозволить їй, здобувши величезну швидкість, покинути межі своєї галактики.

Таке може відбуватися, наприклад, у системі, що складається із двох зірок білих карликів. Ці мертві зірки з'являються в результаті смерті зірок, які або дуже схожі на Сонце (наша зірка також перетвориться на білого карлика) або мають масу, яка до 8 разів більша за масу нашої зірки.

Якщо білі карлики набирають масу, яка більше ніж у 1,4 рази, ніж має Сонце, то вони вибухають таким видом наднових як наднові типу la. Це відбувається, коли один білий карлик забирає дуже багато речовини в іншої подібної зірки у подвійній системі.

Після вибуху наднової з'являється сильна ударна хвиля і вона змушує зірку-донора речовини набрати величезну швидкість і вона вирушить у політ спочатку через галактику, а потім і за її межі Фото: ScienceAlert

Після такого вибуху з'являється сильна ударна хвиля і вона змушує зірку-донора речовини набрати величезну швидкість і вона вирушить у політ спочатку через галактику, а потім і за її межі. Для того, щоб залишити межі Чумацького Шляху, будь-якому об'єкту потрібно летіти зі швидкістю не менше ніж 550 км/с. А такі зірки, що тікають, мають швидкість, яка перевищує 1000 км/с.

В результаті спостережень за космосом американські астрономи виявили відразу 4 нові зірки, що тікають з нашої галактики, серед яких є два рекордсмена. Зірка під назвою J1235 летить зі швидкістю в 1694 км/с, а найшвидша з відомих зірок, що тікають з нашої галактики, названа J0927, летить зі швидкістю в 2285 км/с. Вчені вважають, що насправді за всю історію Чумацького Шляху до міжгалактичного простору відлетіло понад 10 млн зірок.

Водночас, астрономи вказують на той факт, що в нашій галактиці є зірки, які мають набагато більшу швидкість руху – до 24 тисяч км/с. Але ці зірки обертаються навколо величезної чорної діри в центрі Чумацького Шляху та поступово наближаються до неї. І найголовніше поки що ці зірки не збираються залишати межі нашої галактики, якщо звичайно ніщо не підштовхне їх до цього.

Вчені кажуть, що серед зірок, що тікають з галактики, є не тільки білі карлики, але й інші типи подібних об'єктів, але деякі з них ще потрібно виявити.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, наскільки довго можуть жити зірки. Виявляється, деякі зірки можуть жити так довго, що ця цифра перевищує в тисячі разів нинішній вік нашого Всесвіту.

Також Фокус писав про незвичайну поведінку однієї з найяскравіших зірок у сузір'ї Оріона. Ця зірка знаходиться відносно близько до Землі і може вибухнути надновою.