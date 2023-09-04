Удар астероїда може змінити орбіту Землі: у чому причина

Вплив астероїда на нашу планету залежить від кількох чинників, зокрема від швидкості його польоту і кута падіння.

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Зіткнення будь-яких двох об'єктів призведе до передачі імпульсу, що змінить траєкторію їхнього польоту, принаймні теоретично така можливість існує. Тому практично будь-який астероїд, який впаде на Землю, може змінити орбіту, за якою наша планета обертається навколо Сонця. Але не все так просто, пише Science Focus.

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Що більший астероїд, то більший вплив унаслідок удару він може мати на Землю. Але цей вплив залежить від кількох факторів, зокрема від його щільності, швидкості польоту, кута падіння, а також від того місця, куди впаде космічний камінь.

Під час будь-якої ударної події астероїд не повністю передасть імпульс Землі, і це пов'язано з тим, що космічний камінь або розпадеться на частини, або майже повністю випарується внаслідок тертя в земній атмосфері, перед тим, як його уламки впадуть на поверхню.

Під час руху через атмосферу велика кінетична енергія астероїда перетворюється здебільшого на тепло. Лише невелика кількість енергії відчуватиметься як механічна енергія. Та й то вся ця енергія буде витрачена на руйнування місця падіння на Землю і руйнування самого астероїда. Тобто, виходить, майже ніяка енергія астероїда не змінить імпульс Землі.

Що більший астероїд, то більший вплив унаслідок удару він може мати на Землю Фото: Andrea Danti/Shutterstock

Зараз на Землі можна знайти багато кратерів, які залишилися після падіння астероїдів. Наприклад, найбільшим ударним кратером на Землі є кратер Вредефорт діаметром майже 300 км, розташований в Африці. Вчені вважають, що приблизно 2 млрд років тому на Землю впав астероїд завширшки в 20 км на швидкості до 90 тисяч км/год, що і призвело до утворення цього кратера. Але цей камінь приблизно в 100 млн разів був меншим за Землю за масою. Через те, що під час удару подібних астероїдів Землі було передано невеликий імпульс, а їхня маса була дуже маленькою порівняно з нашою планетою, свідчить про те, що жодна подібна подія не призвела до сильної зміни орбіти нашої планети.

Але це не означає, що такі падіння астероїдів проходять без наслідків. Наприклад, їх пов'язують із масовими вимираннями живих істот на Землі. Також учені вважають, що удари астероїдів сприяли глобальній зміні клімату, але Земля залишилася на тій самій орбіті, що й раніше.

Кратер Вредефорт Фото: Wikipedia

Але в ранній історії Сонячної системи все було інакше. Тоді, понад 4 млрд років тому в космосі літало набагато більше великих космічних каменів, які стикалися з молодими планетами. Наприклад, той самий Місяць виник внаслідок удару по Землі каменю розміром із Марс. А Уран, вісь обертання якого майже перпендикулярна площині його орбіти, постраждав від удару каменю розміром із Землю приблизно 4 млрд років тому.

Подібні удари, під час яких маса астероїда становила значну частину маси планети, напевно були б досить потужними, щоб змінити їхні орбіти. Тому, найімовірніше, орбіти всіх планет Сонячної системи змінилися внаслідок зіткнень. Але коли саме це сталося, поки що не зрозуміло.

Нагадуємо, що нещодавно астрономи стали свідками падіння астероїда на Юпітер. Ця подія викликала яскравий спалах, як уже писав Фокус.

Фокус також писав про те, що скоро на Землю будуть доставлені перші зразки породи з потенційно небезпечного для нас астероїда Бенну.