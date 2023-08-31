На Землю летить шматок астероїда. NASA готове його зустріти у всеозброєнні: що відомо (фото)

Уже у вересні на Землю будуть доставлені довгоочікувані зразки породи з астероїда Бенну.

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NASA завершило підготовку до прийому капсули зі зразками гірської породи астероїда Бенну, яка 24 вересня прибуде на Землю. Цю капсулу доставить апарат OSIRIS-REx, який зібрав зразки майже 3 роки тому, пише Space.

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Вчені з NASA під час фінального етапу підготовки до прийому зразків з астероїда Бенну запустили в небо макет капсули, яка потім успішно приземлилася на військовому полігоні Пентагону в штаті Юта, США. Саме тут 24 вересня здійснить посадку справжня капсула з 250 грамами зразків гірської породи астероїда Бенну.

Вчені з NASA під час фінального етапу підготовки до прийому зразків з астероїда Бенну запустили в небо макет капсули, яка потім успішно приземлилася на військовому полігоні Пентагону Фото: NASA

Цю капсулу відправить на Землю космічний апарат OSIRIS-REx, який ще 2016 року полетів вивчати астероїд завширшки 500 метрів, щоб, зокрема, вперше взяти зразки його поверхні. Сам же апарат не приземлиться на нашій планеті, а полетить далі для вивчення іншого астероїда — Апофіс. Як і Бенну, цей космічний камінь вважається потенційно небезпечним для Землі, і до нього апарат прибуде не раніше 2029 року.

Астероїд Бенну Фото: NASA

За словами вчених з NASA, остання перевірка готовності до прийому капсули показала, що все йде за планом. Дослідження зразків з астероїда Бенну допоможе розкрити секрети формування нашої Сонячної системи, а також може допомогти отримати більше інформації про те, як зародилося життя на Землі.

Космічний апарат OSIRIS-REx почав обертатися навколо астероїда Бенну в грудні 2018 року. Після прибуття до космічного каменю апарат за допомогою своїх приладів проводив дослідження його поверхні та шукав зручне місце для посадки і збору зразків місцевої породи. У жовтні 2020 року OSIRIS-REx взяв довгоочікувані зразки, які менше ніж за місяць прилетять на Землю.

До речі, вчені припускали, що астероїд Бенну має тверду поверхню, але для них було великою несподіванкою, що насправді ця поверхня була дуже пухкою. Але саме це дозволило апарату зібрати багато зразків.

У жовтні 2020 року OSIRIS-REx взяв довгоочікувані зразки, які менше ніж за місяць прилетять на Землю Фото: OSIRIS-REx

Коли OSIRIS-REx підлетить до Землі, то він відправить капсулу зі зразками вниз, щоб вона приземлилася в пустелі штату Юта. Після цього вчені доставлять капсулу в спеціальну стерильну лабораторію на військовому полігоні. Потім зразки, витягнуті з капсули, перевезуть до космічного центру NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас, де почнеться їх вивчення.

За словами американських учених, через деякий час частину зібраних зразків з астероїда Бенну відправлять у наукові центри по всьому світу. За допомогою отриманих зразків дослідники хочуть дізнатися більше про те, як формувалася наша Сонячна система мільярди років тому. Адже астероїди являють собою "капсулу часу", бо вони залишилися майже в первозданному вигляді ще з моменту зародження нашої зоряної системи 4,5 млрд років тому.

Однією з головних цілей дослідження є пошук у зразках органічних молекул, тобто молекул, які є будівельними блоками життя. Наразі вчені припускають, що такі багаті на вуглець астероїди, як Бенну, доставили на Землю більшу частину органічних молекул, які стали основою для життя. Також такі астероїди могли доставити на нашу планету воду.

Фокус уже писав про те, що вчені провели дослідження відомого метеорита і дійшли висновку, що він трохи старший за Землю і відколовся від невдалої планети Сонячної системи.