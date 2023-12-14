Знамените "зникнення" Бетельгейзе: виявлено нові причини дивної поведінки зірки (фото)

Ще 2019 року червоний надгігант із сузір'я Оріона раптово зменшив свою яскравість до рекордного рівня. Дослідження пропонує нове пояснення цієї події.

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Напевно, найзнаменитішою зіркою в сузір'ї Оріона є червоний надгігант Бетельгейзе. Кілька днів тому на дуже короткий час ця зірка згасла під час дуже рідкісного явища, і це викликало певний ажіотаж. Але ще 4 роки тому з Бетельгейзе трапилося щось неймовірне — у зірки раптово знизилася яскравість до рекордного рівня, який ще ніколи не спостерігали астрономи. Ця подія отримала назву Велике потемніння Бетельгейзе. Уже кілька років астрономи пропонують свої пояснення цій події, як і автори нового дослідження, опублікованого нещодавно в журналі Astronomy and Astrophysicals, пише ScienceAlert.

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Бетельгейзе є червоним надгігантом, розташованим на відстані 650 світлових років від Землі. Зірка має радіус 617 млн км і якби вона була на місці Сонця, то наша планета перебувала б глибоко у внутрішньому шарі гігантської зірки.

Бетельгейзе є змінною зіркою, а це означає, що потік світла, який виходить від неї, постійно змінюється. Але у випадку з Бетельгейзе відбуваються напіврегулярні зміни яскравості, тобто вони регулярні, але мають деякі нерівномірності.

Зірка Бетельгейзе Фото: wikipedia

Мінливість у яскравості Бетельгейзе пов'язана з пульсацією радіусу зірки, яка відбувається протягом 400 днів, хоча існує більш тривалий період зміни яскравості — 2100 днів. Але вчені точно не знають, що саме спричиняє останні зміни. Ще 2019 року рівень яскравості Бетельгейзе раптово знизився до такого рівня, які ще ніколи не бачили астрономи і відтоді це явище називається Велике потемніння Бетельгейзе.

При цьому рівень яскравості знизився нерівномірно по всій сфері зірки. Наприклад, у південній півкулі зірка була набагато темнішою, ніж у північній. Існує багато пояснень того, що сталося. Здебільшого вчені сходяться на думці, що на зірці сталося потужне виверження плазми, яке призвело до появи хмари, що й закрила зірку.

Ще 2019 року рівень яскравості Бетельгейзе раптово знизився до такого рівня, які ще ніколи не бачили астрономи і відтоді це явище називається Велике потемніння Бетельгейзе Фото: ESO

Автори нового дослідження використовували багаторічні дані спостережень за Бетельгейзе, які проводила роботизована обсерваторія STELLA в Іспанії. У цій обсерваторії розміщено два роботизовані телескопи: спектрограф високої роздільної здатності та ширококутний формувач зображень.

За допомогою цих даних астрономи отримали можливість проаналізувати видимий шар Бетельгейзе або фотосферу. Вчені отримали цінні дані про пульсації зірки, ударні хвилі, що виникають усередині і про те, як ці хвилі проходять через 5 різних шарів фотосфери.

Як показало дослідження, зміни, які відбувалися в самому внутрішньому шарі фотосфери, відповідають за часом зміні яскравості Бетельгейзе. Це ж стосується і часу появи ударних хвиль.

Учені з'ясували, що 2019 року всередині Бетельгейзе виникли дві ударні хвилі, при чому одна з них призвела до великого викиду плазми, що призвело до падіння всіх шарів фотосфери. Коли падіння досягло максимальної швидкості, виникла друга, потужніша ударна хвиля, яка стала причиною ще сильнішого викиду плазми. Усі ці події не відбувалися одночасно в усіх шарах фотосфери, тому тільки на початку 2022 року яскравість Бетельгейзе стабілізувалася.

Як уже писав Фокус, на початку 2023 року яскравість Бетельгейзе значно збільшилася після попередніх періодів зниження рівня яскравості. Автори недавнього дослідження запропонували своє пояснення того, чому зірка має настільки дивну поведінку. Учені вважають, що Бетельгейзе "проковтнула" іншу зірку.