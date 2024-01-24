Множественный каннибализм: телескоп Хаббл увидел интересное столкновение галактик (фото)

На новом изображении космического телескопа Хаббл видно, как гравитация более крупной галактики не просто притягивает к себе соседа, но и меняет его.

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Ученые из NASA опубликовали новый снимок космоса, сделанный телескопом Хаббл. На этом изображении видны две спиральные галактики разного размера, которые находятся в процессе слияния и превращения в одну галактику. При этом в каждой из них видны ярко сверкающие звезды, пишет Space.

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Телескоп Хаббл запечатлел две спиральные галактики, которые имеют общее название Arp 300 из-за того, что они находятся в процессе столкновение и слияния в один более крупный объект. Взаимодействие между галактиками приводит к бурному образованию новых звезд в каждой из них, которые ярко светятся на новом снимке.

Астрономы направили телескоп Хаббл на Arp 300, чтобы лучше понять процесс их взаимодействия, а также уточнить взаимосвязь между характеристиками двух галактик и улучшить понимание процесса создания в них новых звезд.

Хотя две галактики имеют общее название, каждая из них имеет свое собственное имя. Меньшая галактика называется UGC 05028, а более крупная — UGC 05029. Последняя притягивает к себе с помощью своей гравитации меньшего соседа и в результате форма UGC 05028 изменилась. По словам ученых, эта галактика имеет асимметричную, неправильную структуру, которую не сильно видно в наземные телескопы, но отлично видно на изображении телескопа Хаббл.

На этом изображении видны две спиральные галактики разного размера, которые находятся в процессе слияния и превращения в одну галактику. При этом в каждой из них видны ярко сверкающие звезды Фото: NASA

На этом снимке, из-за расположения галактик с точки зрения Хаббла, хорошо видны их центральные выпуклые регионы под названием балдж, а также спиральные рукава. Если спиральная галактика расположена "лицом" к телескопу, то на кажется похода на диск. Если же такая галактика видна сбоку, то такие изображения называют видом с ребра. На новом снимке галактике больше похожи не на круглый диск, а на овал, потому как имеют более вытянутую форму с точки зрения телескопа Хаббл.

В меньшей галактике UGC 05028 можно увидеть недалеко от ядра яркое пятно и ученые считают, что оно является последствием поглощения этой галактикой своего соседа. То есть эта галактика еще "переваривает" остатки другого подобного объекта, хотя сама в будущем станет "обедом" для UGC 05029. Когда процесс поглощения галактикой UGC 05028 другого объекта завершиться, то ее центральный регион станет более ярким и будет похож на такой же, как у UGC 05029.

Любое слияние галактик приводит к бурному образованию новых звезд, что наблюдается и в UGC 05028, и в UGC 05029. Хотя в последней галактике это выражено лучше. Взаимодействие между двумя галактиками Arp 300 уже вызвало появление множества очень ярких звезд, в частности горячих голубых гигантов. Они в основном расположены в ближайших к UGC 05028 спиральных рукавах галактики UGC 05029.

Кроме того, что телескоп Хаббл запечатлел две галактики, которые находятся в стадии слияния, в кадр также попали еще 5 более далеких галактик. Они видны в нижней части изображения.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили 85 новых планет, некоторые из которых похожи на Землю и даже могут быть пригодны для жизни. Ученые выяснили, что планеты, вероятно, находятся в зоне обитаемости своих звезд, а значит здесь могут быть условия, подходящие для возникновения жизни.

Также Фокус писал об интересной истории, связанной с телескопом Хаббл, когда в результате наблюдения за "пустым" космосом астрономы получили один из важнейших научных снимков.