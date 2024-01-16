В течение 100 часов телескоп Хаббл смотрел в "никуда": что произошло в результате (фото)

30 лет назад астрономы направили "взгляд" космического телескопа Хаббл на "пустой" космос, а затем стали ждать.

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В 1994 году директор Института исследований космоса с помощью космического телескопа Роберт Уильямс на 100 часов направил космический телескоп Хаббл на темный и, казалось бы, пустой участок космоса. Но в результате ученые получили потрясающее изображение и доказали, что обсерватория может увидеть очень далекие объекты во Вселенной, пишет IFLScience.

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Когда в 1990 году в космос был запущен телескоп Хаббл, ученые не совсем понимали, какие у него возможности по исследованию Вселенной. Прежде чем запустить обсерваторию астрономы попытались проанализировать, какие объекты сможет увидеть телескоп Хаббл на основе представлений о работе наземных телескопов. Некоторые ученые даже утверждали, что космический телескоп не сможет увидеть очень далекие галактики, которые мы еще не видели с помощью наземных обсерваторий.

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Астроном Роберт Уильямс, тогда еще директор Института исследований космоса с помощью космического телескопа, в 1994 году изучил широкоугольные снимки, которые сделала камера телескопа Хаббл в широком диапазоне длин волн света. Он пришел к выводу, что обсерватория все может увидеть очень далекие галактики и решил это проверить.

Когда в 1990 году в космос был запущен телескоп Хаббл, ученые не совсем понимали, какие у него возможности по исследованию Вселенной Фото: NASA

В результате ученый направил Хаббл на период в 100 часов на участок космоса, чтобы выяснить, увидит ли телескоп более удаленные от нас галактики из более ранней Вселенной. По словам Уильямса, никто не знал, что там находится, и основная цель состояла в том, чтобы получить "образец" космоса, который удален от нас на миллиарды световых лет.

Для этого ученым нужно было направить телескоп Хаббл полностью темный участок космоса, где бы не было других объектов, которые могли бы испортить экспозицию. Таким образом ученые исключили все ближайшие объекты, которые находятся в плоскости Млечного Пути. В итоге ученые выбрали участок космоса размером примерно с булавочную головку, расположенный на расстоянии вытянутой руки, недалеко от Большого ковша в созвездии Большой Медведицы.

Этот участок космоса выглядел относительно пустым в наземные телескопы, но оказалось, что он наполнен тысячами объектов Фото: NASA

Этот участок космоса выглядел относительно пустым в наземные телескопы, но оказалось, что он наполнен тысячами объектов. В результате проведенных наблюдений астрономы получили изображение под названием Hubble Deep Field, состоящее из нескольких сотен снимков. Ученые получили самое дальнее изображение Вселенной на тот момент. Оказалось, что в этом участке космоса находится насколько тысяч галактик, среди которых было много таких, которые невозможно было увидеть с помощью наземных телескопов. В итоге астрономы получили представление о части Вселенной, какой она была миллиарды лет назад.

Хотя нашу галактику нельзя увидеть полностью, но ученые все же узнали, как выглядит Млечный Путь. Как именно это произошло, уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что новые снимки космоса бросают вызов теориям о формировании планет. С помощью радиотелескопа ALMA ученые обнаружили кольцевые и спиральные структуры в протопланетных дисках возрастом несколько сотен тысяч лет.