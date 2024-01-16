Новые снимки космоса бросают вызов теориям о формировании планет: что нашли ученые (фото)

С помощью радиотелескопа ALMA ученые обнаружили кольцевые и спиральные структуры в протопланетных дисках возрастом несколько сотен тысяч лет.

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Астрономы смогли увидеть самые ранние стадии формирования планет в облаках из газа и пыли, расположенных недалеко от Солнечной системы, пишет Space.

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Ученые из Йельского университета, США, представили результаты наблюдений за космосом с помощью радиотелескопа ALMA, который сделал подробные изображения протопланетных дисков, расположенных недалеко по космическим меркам от Земли.

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Протопланетные диски, состоящие из пыли и газа, окружают новорожденные звезды, и именно в них начинают процесс формирования планеты. Исследуемые объекты расположены в пределах 700 световых лет от Земли и их возраст составляет от 200 до 500 тысяч лет. Учитывая продолжительность жизни планет и звезд, составляющую миллиарды лет, это очень молодой возраст данных объектов.

Протопланетный диск, окружающий новрожденную звезду. Иллюстрация Фото: space.com

Благодаря новым снимкам ученые получили больше данных о протопланетных дисках, которые имеют овалоподобную форму с большой центральной полостью. В некоторых протопланетных дисках ученые обнаружили большое количество кольцевых и спиральных структур.

Авторы исследования предполагают, что данные особенности указывают на то, что формирование планет-гигантов, возможно, начинается на очень ранней стадии после формирования звезды.

Ученые говорят, что теперь они получили больше доказательств, бросающих вызов теориям, согласно которым для формирования планет, похожих на те, что есть в Солнечной системе, протопланетным дискам нужно как минимум 2 млн лет.

Благодаря новым снимкам ученые получили больше данных о протопланетных дисках, которые имеют овалоподобную форму с большой центральной полостью. В некоторых протопланетных дисках ученые обнаружили большое количество кольцевых и спиральных структур Фото: space.com

Представление астрономов о том, как быстро могут формироваться планеты, изменилось 2 года назад, когда была обнаружена самая молодая из известных экзопланет. Это газовый гигант, расположенный на расстоянии 395 световых лет от нас, возраст которого составляет 1,5 млн лет.

В то же время авторы исследования говорят, что одним из самых главных вопросов остается то, когда именно начинается процесс формирования планет в протопланетных дисках. Обнаруженные учеными структуры и полости в облаках из газа и пыли могут помочь найти ответ на вышеуказанный вопрос. Но это сделать очень сложно, говорят астрономы, потому как эти особенности в протопланетных дисках закрываются огромным количеством пыли, которая блокирует свет звезды.

Новые наблюдения дают возможность ученым лучше понять, какие именно планеты могут появиться в этих протопланетных дисках, которые имеют разные особенности.

Авторы исследования говорят, что будущие наблюдения за протопланетными дисками на ранней стадии развития могут помочь выяснить, из каких облаков газа и пыли, подобных тем, что видели ученые, сформировалась Солнечная система.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что 13 млрд лет назад гигантская звезда из ранней Вселенной взорвалась не так, как предполагают теории. В странной звезде на окраинах Млечного Пути были обнаружены следы уникального взрыва.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили странную особенность в очень мощном гамма-излучении, приходящем не из Млечного Пути, что указывает на неизвестный пока источник.