Возникновение жизни на Земле и Оумуамуа: сколько обитаемых планет в Млечном Пути

Ученые считают, что межзвездные объекты врезаются в планеты и могли принести жизнь на тысячи миров. Может так возникала жизнь на Земле?

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До сих у ученых вызывает споры межзвездный объект (МО) Оумуамуа, впервые обнаруженный в 2017 году в Солнечной системе. Ученые сошлись во мнении, что подобные МО регулярно посещают Солнечную систему. Последующие исследования показали, что иногда некоторые из этих объектов попадают на Землю в виде метеоритов и сталкиваются с ее поверхностью. Если такие МО ранее падали на Землю в течение миллиардов лет, то возможно, они принесли с собой ингредиенты для возникновения жизни. Авторы нового исследования, представленного на сервере препринтов arXiv, рассмотрели вероятность того, что МО могут быть причиной появления жизни на Земле, если говорить о теории панспермии. Результаты показывают, что МО потенциально могли засеять компонентами жизни сотни тысяч планет земного типа по всему Млечному Пути, пишет Universe Today.

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Теория панспермии предполагает, что жизнь на Земле возникла балгоадря объектам, прибывшим из межзвездной среды. Согласно этой теории, жизнь была в форме бактерий-экстремофилов, способных выжить в суровых условиях космоса. То есть падение таких объектов в виде метеоритов могло привести к зарождению жизни на нашей планете.

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Но теорию панспермии сложно проверить, потому что она требует учета множества различных факторов, многие из которых являются неизвестными. Например, нужно учитывать разные физически и биологические факторы.

Поворотным моментом в астрономии стало обнаружение межзвездного объекта Оумуамуа в 2017 году. Ученые решили, что такие объекты регулярно посещали Солнечную систему, а некоторые из них вероятно до сих пор находятся в ней. В 2019 году астрономы обнаружили еще один МО – комету 2I/Борисова.

Движение Оумуамуа через Солнечную систему

Последующие исследования показали, что некоторые из этих объектов становятся метеоритами, которые падают на поверхность Земли, а некоторые даже из них даже идентифицировали. Например, таким МО стал метеорит CNEOS 2014-01-08, который упал в Тихий океан еще в 2014 году. По словам ученых, обнаружение этих межзвездных объектов также имеет важное значение для теории панспермии и продолжающихся дебатов о происхождении жизни на Земле.

Поворотным моментом в астрономии стало обнаружение межзвездного объекта Оумуамуа в 2017 году Фото: ESO

Авторы исследования говорят, что Оумуамуа служит новой основой для моделей панспермии, поскольку можно использовать его физические свойства для моделирования распространенности МО в межзвездной среде. С помощью таких можно приблизительно оценить общее количество объектов, которые столкнулись с Землей за 800 млн лет. Это предполагаемый период времени между образованием Земли и появлением самых ранних свидетельств существования жизни на планете. Ученые говорят, что большее количество столкновений нашей планеты с межзвездными объектами за этот период будет означать более высокую вероятность панспермии.

В 2019 году астрономы обнаружили еще один МО – комету 2I/Борисова Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Авторы исследования кроме физического моделирования, создали и биологическое, чтобы понять, какой размер объекта необходим для защиты бактерий-экстремофилов от астрофизических событий, таких как взрывы сверхновых, гамма-всплески и излучение ближайших звезд. Считается, что только очень большие МО могут потенциально переносить неповрежденную жизнь в другие звездные системы.

Основываясь на объединении физических и биологических моделей, ученые получили количества столкновений МО, которые произошли на Земле до появления жизни. Согласно самым старым окаменелым свидетельствам, найденным на нашей планете, самые ранние формы жизни возникли примерно 3,5 млрд лет назад.

Согласно самым старым окаменелым свидетельствам, найденным на нашей планете, самые ранние формы жизни возникли примерно 3,5 млрд лет назад Фото: wikipedia

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что максимальная вероятность того, что панспермия породила жизнь на Земле, составляет 0,001%. Хотя эта вероятность кажется низкой, при самых оптимистичных сценариях в нашей галактике существует 100 000 планет, где потенциально есть жизнь. По словам ученых, эти планеты похожи на Землю, у них есть жидкая вода и бактерии могут выжить после попадания туда из космоса.

Но ученые говорят, что их исследование не доказывает теорию панспермии и не разрешает спор о происхождении жизни на Земле. Тем не менее, они дают ценную информацию и ограничивают возможность того, что жизнь пришла сюда с помощью таких объектов, как Оумуамуа.

Вероятность того, что панспермия породила жизнь на Земле, очень низкая, но количество планет в зоне обитаемости звезд, на которых есть жизнь в Млечном Пути, огромное, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ближайшей планетой к Земле считается Венера, но ученые говорят, что это не совсем верное утверждение. Определить, какая планета находится ближе всего к Земле, на удивление сложно.