Нові знімки космосу кидають виклик теоріям про формування планет: що знайшли вчені (фото)

За допомогою радіотелескопа ALMA вчені виявили кільцеві та спіральні структури в протопланетних дисках віком кілька сотень тисяч років.

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Астрономи змогли побачити найбільш ранні стадії формування планет у хмарах із газу і пилу, розташованих недалеко від Сонячної системи, пише Space.

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Вчені з Єльського університету, США, представили результати спостережень за космосом за допомогою радіотелескопа ALMA, який зробив докладні зображення протопланетних дисків, розташованих недалеко за космічними мірками від Землі.

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Протопланетні диски, що складаються з пилу і газу, оточують новонароджені зірки, і саме в них починають процес формування планети. Досліджувані об'єкти розташовані в межах 700 світлових років від Землі і їхній вік становить від 200 до 500 тисяч років. З огляду на тривалість життя планет і зірок, що становить мільярди років, це дуже молодий вік цих об'єктів.

Протопланетний диск, що оточує новонароджену зірку. Ілюстрація Фото: space.com

Завдяки новим знімкам вчені отримали більше даних про протопланетні диски, які мають овалоподібну форму з великою центральною порожниною. У деяких протопланетних дисках вчені виявили велику кількість кільцевих і спіральних структур.

Автори дослідження припускають, що ці особливості вказують на те, що формування планет-гігантів, можливо, починається на дуже ранній стадії після формування зірки.

Вчені кажуть, що тепер вони отримали більше доказів, що кидають виклик теоріям, згідно з якими для формування планет, схожих на ті, що є в Сонячній системі, протопланетним дискам потрібно щонайменше 2 млн років.

Завдяки новим знімкам вчені отримали більше даних про протопланетні диски, які мають овалоподібну форму з великою центральною порожниною. У деяких протопланетних дисках вчені виявили велику кількість кільцевих і спіральних структур Фото: space.com

Уявлення астрономів про те, як швидко можуть формуватися планети, змінилося 2 роки тому, коли було виявлено наймолодшу з відомих екзопланет. Це газовий гігант, розташований на відстані 395 світлових років від нас, вік якого становить 1,5 млн років.

Водночас автори дослідження кажуть, що одним із найголовніших питань залишається те, коли саме починається процес формування планет у протопланетних дисках. Виявлені вченими структури і порожнини в хмарах з газу і пилу можуть допомогти знайти відповідь на вищевказане питання. Але це зробити дуже складно, кажуть астрономи, тому що ці особливості в протопланетних дисках закриваються величезною кількістю пилу, який блокує світло зірки.

Нові спостереження дають змогу вченим краще зрозуміти, які саме планети можуть з'явитися в цих протопланетних дисках, які мають різні особливості.

Автори дослідження кажуть, що майбутні спостереження за протопланетними дисками на ранній стадії розвитку можуть допомогти з'ясувати, з яких хмар газу і пилу, подібних до тих, що бачили вчені, сформувалася Сонячна система.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що 13 млрд років тому гігантська зірка з раннього Всесвіту вибухнула не так, як припускають теорії. У дивній зірці на околицях Чумацького Шляху були виявлені сліди унікального вибуху.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили дивну особливість у дуже потужному гамма-випромінюванні, яке приходить не з Чумацького Шляху, що вказує на невідоме поки що джерело.