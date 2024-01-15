Не з нашої галактики. Виявлено загадковий сигнал із космосу: вказує на невідомий об'єкт

Астрономи NASA зробили несподіване відкриття, коли провели аналіз даних космічного гамма-телескопа Фермі.

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Сонячна система рухається навколо центру галактики зі швидкістю 370 км/с. Це означає, що частина Всесвіту виглядає так, ніби наближається до нас, а протилежна сторона віддаляється від нас. Цей ефект спостерігається, наприклад, у реліктовому випромінюванні, яке є світловою луною Великого вибуху. Вчені очікували побачити аналогічний ефект, якщо спостерігати за гамма-випромінюванням, але виявили зовсім інший сигнал гамма-променів, що виявилося несподіванкою. Результати дослідження опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceAlert.

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Реліктове випромінювання дуже однорідне, тому відмінності в різних напрямках неба в цьому явищі дуже незначні. Учені вважали, що гамма-випромінювання також виглядатиме приблизно однаково в різних частинах космосу, хоча гамма-промені мають у мільярд разів більше енергії, ніж звичайне світло.

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Аналіз даних космічного гамма-телескопа Фермі дав змогу вченим з NASA виявити загадковий сигнал гамма-випромінювання, який приходить з-за меж нашої галактики і поки що його природу не можна пояснити. Потужний телескоп може виявити гамма-промені, які являють собою величезні спалахи дуже енергійного світла. Вони часто виникають під час вибуху наднових.

Ілюстрація показує небо в гамма-променях із фіолетовими колами, що показують невизначеність у напрямку, звідки, мабуть, прибувають більш високоенергетичні гамма-промені Фото: NASA

За словами вчених, це абсолютно випадкове відкриття, адже вони виявили набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж той, який шукали. Учені шукали одну з найстаріших особливостей гамма-випромінювання, відому як реліктове випромінювання.

Фон реліктового випромінювання має дипольну структуру, де один кінець гарячіший, ніж інший. Але диполь гамма-випромінювання був зовсім не схожий на диполь реліктового випромінювання. Ці гамма-промені приходять з іншої частини космосу, і вони набагато сильніші, ніж очікувалося.

Вчені кажуть, що вони виявили диполь гамма-випромінювання, але його пік розташований на південному небі, далеко від реліктового випромінювання, а його величина в 10 разів перевищує ту, яку ми очікуємо від руху Сонячної системи.

Хоча виявлений сигнал і не відповідає дипольному сигналу реліктового випромінювання, він відповідає тому, що спостерігали 6 років тому у потоку найенергійніших космічних променів, які коли-небудь бачили астрономи. Новий сигнал гамма-випромінювання приходить з того ж напрямку, що й загадкові космічні промені.

За словами вчених, хоча вони знайшли не те, що шукали, є підозри, що обидва явища можуть бути пов'язані між собою, тобто виявлена особливість гамма-випромінювання і особливість космічних променів найвищої енергії. Космічні промені найвищих енергій несуть у мільярди разів більше енергії, ніж гамма-промені, але вчені не знають, звідки вони беруться.

Астрономи NASA припускають, що обидва явища можуть виникати з одного непізнаного джерела, з огляду на їхню схожу структуру. Тепер залишилося тільки ідентифікувати це загадкове джерело.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, скільки в нашій галактиці існує потенційно населених планет і яку роль у заселенні планет життям зіграли міжзоряні об'єкти. Існує навіть невелика ймовірність того, що ці об'єкти могли спровокувати появу життя на Землі.

Також Фокус писав про ще одне несподіване відкриття астрономів. У дуже глибокому космосі вони виявили черговий величезний об'єкт, який не можуть пояснити сучасні теорії. Це скупчення галактик має форму майже ідеального кільця, але діаметр об'єкта становить 1,3 млрд світлових років.