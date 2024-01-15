Не из нашей галактики. Обнаружен загадочный сигнал из космоса: указывает на неизвестный объект

Астрономы NASA сделали неожиданное открытие, когда провели анализ данных космического гамма-телескопа Ферми.

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Солнечная система движется вокруг центра галактики со скоростью 370 км/с. Это значит, что часть Вселенной выглядит так, будто приближается к нам, а противоположная сторона удаляется от нас. Этот эффект наблюдается, например, в реликтовом излучении, которое является световым эхом Большого взрыва. Ученые ожидали увидеть аналогичный эффект, если наблюдать за гамма-излучением, но обнаружили совершенно иной сигнал гамма-лучей, что оказалось неожиданностью. Результаты исследования опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert.

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Реликтовое излучение очень однородно, поэтому различия в разных направлениях неба в этом явлении очень незначительно. Ученые считали, что гамма-излучение также будет выглядеть примерно одинаково в разных частях космоса, хотя гамма-лучи имеют в миллиард раз больше энергии, чем обычный свет.

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Неожиданное место: обнаружен источник самого далекого радиосигнала из космоса (фото)

Анализ данных космического гамма-телескопа Ферми позволил ученым из NASA обнаружить загадочный сигнал гамма-излучения, который приходит из-за пределов нашей галактики и пока что его природу нельзя объяснить. Мощный телескоп может обнаружить гамма-лучи, которые представляют собой огромные вспышки очень энергичного света. Они часто возникают во время взрыва сверхновых.

Иллюстрация показывает небо в гамма-лучах с фиолетовыми кругами, показывающими неопределенность в направлении, откуда, по-видимому, прибывают более высокоэнергетические гамма-лучи Фото: NASA

По словам ученых, это совершенно случайное открытие, ведь они обнаружили гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем тот, который искали. Ученые искали одну из старейших особенностей гамма-излучения, известную как реликтовое излучение.

Фон реликтового излучения имеет дипольную структуру, где один конец более горячий, чем другой. Но диполь гамма-излучения был совсем не похож на диполь реликтового излучения. Эти гамма-лучи приходят из другой части космоса, и они гораздо более сильные, чем ожидалось.

Ученые говорят, что они обнаружили диполь гамма-излучения, но его пик расположен на южном небе, вдали от реликтового излучения, а его величина в 10 раз превышает ту, которую мы ожидаем от движения Солнечной системы.

Хотя обнаруженный сигнал и не соответствует дипольному сигналу реликтового излучения, он соответствует тому, что наблюдали 6 лет назад у потока самых энергичных космических лучей, которые когда-либо видели астрономы. Новый сигнал гамма-излучения приходит с того же направления, что и загадочные космические лучи.

По словам ученых, хотя они нашли не то, что искали, есть подозрения, что оба явления могут быть связаны между собой, то есть обнаруженная особенность гамма-излучения и особенность космических лучей самой высокой энергии. Космические лучи самых высоких энергий несут в миллиарды раз больше энергии, чем гамма-лучи, но ученые не знают, откуда они берутся.

Астрономы NASA предполагают, что оба явления могут возникать из одного неопознанного источника, учитывая их схожую структуру. Теперь осталось только идентифицировать этот загадочный источник.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, сколько в нашей галактике существует потенциально обитаемых планет и какую роль в заселении планет жизнью сыграли межзвездные объекты. Существует даже небольшая вероятность того, что эти объекты могли спровоцировать появление жизни на Земле.

Также Фокус писал о еще одном неожиданном открытии астрономов. В очень глубоком космосе они обнаружили очередной громадный объект, который не могут объяснить современные теории. Это скопление галактик имеет форму почти идеального кольца, но диаметр объекта составляет 1,3 млрд световых лет.