Нашу галактику нельзя увидеть полностью: откуда ученые узнали, как выглядит Млечный Путь (фото)

Только в начале 20 века ученые по-настоящему начали собирать воедино истинную природу нашей галактики.

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Хотя разные телескопы смогли сделать несколько потрясающих снимков Млечного Пути, астрономы имеют лишь смутное представление о том, как выглядит наша галактика. Чтобы получить хоть примерное понимание внешнего вида Млечного Пути потребовалось очень много усилий и удивительно как много ученым удалось узнать, пишет Space.

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С поверхности Земли Млечный Путь выглядит как туманная полоса на небе. В начале 17 века Галилео Галилей первым открыл истинную природу нашей галактики, предположив, что она состоит из бесчисленного количества звезд, которые настолько малы, что их свет сливается воедино. В середине 18 века философ Иммануил Кант правильно предположил, что Млечный Путь представляет собой вращающийся диск из звезд, и поскольку Земля и Солнечная система встроены в этот диск, то галактика выглядит как полоса.

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Только в начале 20 века ученые по-настоящему начали собирать воедино истинную природу нашей галактики. Астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что туманность Андромеды на самом деле является галактикой Андромеды, расположенной в миллионах световых лет от нас, а Млечный Путь является не просто диском из близлежащих звезд, а это лишь часть нашей галактики.

С поверхности Земли Млечный Путь выглядит как туманная полоса на небе Фото: Guardian

Наблюдения за другими галактиками помогли понять, как на самом деле выглядит Млечный Путь. У большинства дисковых галактик есть спиральные рукава и плотный центральный балдж, поэтому ученые предположили, что у нашей галактики имеются те же особенности.

Но создать карту Млечного Пути очень сложно. Наша галактика очень большая, ее диаметр составляет примерно 100 000 световых лет. В самой галактике находится от 100 до 400 млрд звезд, сотни тысяч регионов звездообразования и бесчисленное множество планет, черных дыр, нейтронных звезд и других объектов. Поэтому исследования даже небольших участков космоса являются очень трудными.

Также наблюдениям за Млечным Путем мешает межзвездная пыль, которая затемняет и рассеивает свет. Поскольку Земля находится внутри галактики, то чем дальше пытаются заглянуть астрономы, тем больше пыль закрывает обзор. Даже самые мощные телескопы в мире не могут напрямую исследовать регионы на противоположной стороне Млечного Пути.

Наша галактика очень большая, ее диаметр составляет примерно 100 000 световых лет. В самой галактике находится от 100 до 400 млрд звезд, сотни тысяч регионов звездообразования и бесчисленное множество планет, черных дыр, нейтронных звезд и других объектов Фото: NASA/JPL

Чтобы составить карту нашей галактики астрономы используют как наблюдения за другими галактиками, так и наблюдения за объектами в Млечном Пути и объединяют все это с теоретическими моделями. Например, благодаря шаровым звездным скопления, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути ученые определили, что этот центр находится на расстоянии примерно 25 000 световых лет от нас. Благодаря движению звезд вокруг центра галактики, ученые смогли выяснить, как выглядит ее ядро. Оно вытянуто имеет овалоподобную форму, поэтому наша галактика называется спиральной галактикой с перемычкой.

Уже 11 лет в космосе работает телескоп Gaia, которые составляет каталог звезд Млечного Пути. На сегодняшний день ученые составили список из почти 2 млрд звезд, но это только примерно 1% всех звезд в Млечном Пути. Но даже эта информация о локальном участке космоса дает возможность построить карту большей части галактики.

Благодаря исследованиям, ученые теперь знают, что Млечный Путь имеет два главных спиральных рукава, и эти рукава закреплены в ядре. Но считается, что существует много второстепенных спиральных рукавов. Хотя ученые предполагают, что на самом деле главных рукавов может быть больше.

Любое изображение Млечного Пути, которое можно встретить в Интернете, журналах, книгах, по большей части является гипотетической картой нашей галактики Фото: ESA

Любое изображение Млечного Пути, которое можно встретить в Интернете, журналах, книгах, по большей части является гипотетической картой нашей галактики. И эта карта скорее всего будет меняться по мере того, как астрономы будут улучшать понимание природы Млечного Пути.

Как уже писал Фокус, астрономы провели изучение странной звезды на окраине нашей галактики и выяснили, что она возникла из материала, выброшенного очень древней звездой во время взрыва. Но этот взрыв, как оказалось не соответствует текущим моделям смерти очень массивных звезд.

Также Фокус писал том, где на самом деле расположена Земле в структуре Млечного Пути.