Нашу галактику не можна побачити повністю: звідки вчені дізналися, який вигляд має Чумацький Шлях (фото)

Тільки на початку 20 століття вчені по-справжньому почали збирати воєдино справжню природу нашої галактики.

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Хоча різні телескопи змогли зробити кілька приголомшливих знімків Чумацького Шляху, астрономи мають лише туманне уявлення про те, який вигляд має наша галактика. Щоб отримати хоч приблизне розуміння зовнішнього вигляду Чумацького Шляху, знадобилося дуже багато зусиль і дивно, як багато вченим вдалося дізнатися, пише Space.

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З поверхні Землі Чумацький Шлях виглядає як туманна смуга на небі. На початку 17 століття Галілео Галілей першим відкрив справжню природу нашої галактики, припустивши, що вона складається з незліченної кількості зірок, які настільки малі, що їхнє світло зливається воєдино. У середині 18 століття філософ Іммануїл Кант правильно припустив, що Чумацький Шлях являє собою диск із зірок, що обертається, і оскільки Земля і Сонячна система вбудовані в цей диск, то галактика виглядає як смуга.

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Тільки на початку 20 століття вчені по-справжньому почали збирати воєдино справжню природу нашої галактики. Астроном Едвін Габбл виявив, що туманність Андромеди насправді є галактикою Андромеди, яка розташована за мільйони світлових років від нас, а Чумацький Шлях є не просто диском із прилеглих зірок, а це лише частина нашої галактики.

З поверхні Землі Чумацький Шлях виглядає як туманна смуга на небі Фото: коронавирус ожирение статистика

Спостереження за іншими галактиками допомогли зрозуміти, який насправді вигляд має Чумацький Шлях. Більшість дискових галактик мають спіральні рукави і щільний центральний балдж, тому вчені припустили, що наша галактика має ті самі особливості.

Але створити карту Чумацького Шляху дуже складно. Наша галактика дуже велика, її діаметр становить приблизно 100 000 світлових років. У самій галактиці міститься від 100 до 400 млрд зірок, сотні тисяч регіонів зореутворення і незліченна безліч планет, чорних дір, нейтронних зірок та інших об'єктів. Тому дослідження навіть невеликих ділянок космосу є дуже важкими.

Також спостереженням за Чумацьким Шляхом заважає міжзоряний пил, який затемнює і розсіює світло. Оскільки Земля розташована всередині галактики, то що далі намагаються зазирнути астрономи, то більше пил закриває огляд. Навіть найпотужніші телескопи у світі не можуть безпосередньо досліджувати регіони на протилежному боці Чумацького Шляху.

Наша галактика дуже велика, її діаметр становить приблизно 100 000 світлових років. У самій галактиці міститься від 100 до 400 млрд зірок, сотні тисяч регіонів зореутворення і незліченна безліч планет, чорних дір, нейтронних зірок та інших об'єктів Фото: Titan

Щоб скласти карту нашої галактики, астрономи використовують як спостереження за іншими галактиками, так і спостереження за об'єктами в Чумацькому Шляху та об'єднують усе це з теоретичними моделями. Наприклад, завдяки кульовим зоряним скупченням, які обертаються навколо центру Чумацького Шляху, вчені визначили, що цей центр знаходиться на відстані приблизно 25 000 світлових років від нас. Завдяки руху зірок навколо центру галактики, вчені змогли з'ясувати, який вигляд має її ядро. Воно витягнуте та має овалоподібну форму, тому наша галактика називається спіральною галактикою з перемичкою.

Уже 11 років у космосі працює телескоп Gaia, які складає каталог зірок Чумацького Шляху. На сьогоднішній день вчені склали список з майже 2 млрд зірок, але це тільки приблизно 1% всіх зірок у Чумацькому Шляху. Але навіть ця інформація про локальну ділянку космосу дає можливість побудувати карту більшої частини галактики.

Завдяки дослідженням, вчені тепер знають, що Чумацький Шлях має два головні спіральні рукави, і ці рукави закріплені в ядрі. Але вважається, що існує багато другорядних спіральних рукавів. Хоча вчені припускають, що насправді головних рукавів може бути більше.

Будь-яке зображення Чумацького Шляху, яке можна зустріти в Інтернеті, журналах, книгах, здебільшого є гіпотетичною картою нашої галактики Фото: ESA

Будь-яке зображення Чумацького Шляху, яке можна зустріти в Інтернеті, журналах, книгах, здебільшого є гіпотетичною картою нашої галактики. І ця карта, найімовірніше, буде змінюватися в міру того, як астрономи покращуватимуть розуміння природи Чумацького Шляху.

Як уже писав Фокус, астрономи провели вивчення дивної зірки на околиці нашої галактики і з'ясували, що вона виникла з матеріалу, викинутого дуже давньою зіркою під час вибуху. Але цей вибух, як виявилося, не відповідає поточним моделям смерті дуже масивних зірок.

Також Фокус писав про те, де насправді розташована Земля в структурі Чумацького Шляху.