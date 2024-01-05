Спицы как в колесе. Телескоп Хаббл заметил нечто странное в кольцах Сатурна (фото)

Чем ближе Сатурн к равноденствию, тем больше становится в его кольцах странных темных образований, получивших название "спицы".

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Еще в начале 80-х годов 20 века космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимо Сатурна и сделал серию уникальных снимков планеты с разрешением, с которым раньше никогда не видели этот газовый гигант. Благодаря этим изображениям ученые получили лучшее представления о кольцах Сатурна. Также "Вояджер-2" впервые обнаружил в кольцах загадочные темные пятна, получившие название "спицы". В октябре прошлого года космический телескоп Хаббл направил свой взор на Сатурн и также сделал уникальные снимки этих странных структур, которые до сих пор не дают покоя ученым, пишет IFLScience.

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После фотографий странных темных пятен в кольцах Сатурна, сделанных аппаратом "Вояджер-2", их также наблюдал зонд "Кассини" в 2009 году. Что касается телескопа Хаббл, то наблюдения в октябре за необычными "спицами" было уже вторым в течение прошлого года. Дело в том, что ученые использовали обсерваторию для наблюдения за погодой на газовом гиганте.

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Ученые из NASA говорят, что темные пятна в кольцах Сатурна не являются постоянным явлением и остаются там в течение двух или трех оборотов вокруг планеты. На фотографиях Хаббла "спицы" кажутся не такими и большими, но учитывая размер Сатурна и его колец, это впечатление является обманчивым. Ученые считают, что размер этих явлений может быть больше, чем диаметр Земли (12 742 км).

Ученые из NASA говорят, что темные пятна в кольцах Сатурна не являются постоянным явлением и остаются там в течение двух или трех оборотов вокруг планеты Фото: NASA

Как показали наблюдения, частота появления "спиц" спиц меняется в зависимости от продолжительности времен года на Сатурне и чаще всего темные пятна возникают летом. Ученые говорят, что чем ближе к равноденствию на Сатурне, тем больше будет появляться темных пятен в его кольцах. То есть их будет становиться все больше в течение следующих нескольких лет.

Как показали наблюдения, частота появления "спиц" спиц меняется в зависимости от продолжительности времен года на Сатурне и чаще всего темные пятна возникают летом Фото: NASA

По слова астрономов, причиной появления темных "спиц" в кольцах Сатурна является взаимодействие солнечных частиц с сильным магнитным полем газового гиганта. Полный оборот вокруг Солнца Сатурн совершает за 29,4 земных года, то есть один год здесь длится почти 30 земных лет.

Эта планета имеет почти такой же наклон оси, как и Земля, поэтому на Сатурне на соответствующих сторонах планеты зима и лето длятся долго – примерно 7 земных лет. Основная теория происхождения темных пятен состоит в том, что когда кольца больше наклонены к Солнцу, то солнечные частицы сильнее бьют по магнитному полю планеты и это приводит к появлению большего количества "спиц".

Ученые до сих пор точно не знают, как именно происходит формирование темных особенностей в кольцах Сатурна. Считается, что, возможно, именно взаимодействие потоков солнечных частиц и магнитного поля газового гиганта создают электростатические, парящие над кольцами частицы льда или пыли, которые и формируют загадочные темные пятна.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили настоящий цвет Нептуна, и он лишь немного отличается от цвета Урана. Новое исследование опровергает общепринятое мнение о том, что Нептун имеет темно-синий цвет.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл показал погоду на горячем Юпитере, где идут дожди из железа. В атмосфере экзопланеты WASP-121b из-за огромной температуры и особенного расположения бушуют мощные циклоны и штормы.