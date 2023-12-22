Полет человека на спутник Сатурна Титан: как это может быть и стоит ли туда лететь (фото)

Этот мир является вторым по безопасности для человека местом в Солнечной системе после Земли.

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Хотя человечество сейчас думает о полетах на Марс, все же ближе к нам находится Венера, и туда стоить полететь, считают ученые, хотя это очень негостеприимная планета. Но есть в дальней части Солнечной системы миры с менее суровыми условиями на поверхности. Например, таким миром является Титан, самый большой спутник Сатурна. Там нет высочайших температур и давления как на Венере. Итак, стоит ли отправлять людей на Титан и каким будет этот полет? Об этом пишет Universe Today.

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Джейсон Барнс из Университета штата Айдахо, США, считает, что люди обязательно должны лететь на Титан. По его словам, этот мир является вторым по безопасности для человека местом в Солнечной системе после Земли.

Барнс входит в состав группы исследователи, которые готовят к полету на Татан вертолет Dragonfly, который будет искать там признаки жизни, а также исследовать покрытую песками поверхность этого мира и его метановые озера и моря. Также летательный аппарат изучит атмосферу Титана, состоящую на 95% из азота и на 5% из метана. Титан является самым большим спутником Сатурна и вторым по размеру, после самого большого спутника в Солнечной системе — Ганимеда (это спутник Юпитера).

Барнс входит в состав группы исследователи, которые готовят к полету на Татан вертолет Dragonfly, который будет искать там признаки жизни, а также исследовать покрытую песками поверхность этого мира и его метановые озера и моря Фото: NASA

По словам Барнса, несмотря на то, что два космических аппарата NASA уже наблюдали за Титаном из космоса, а новый вертолет проведет исследования на поверхности и в атмосфере, присутствие человека на этом спутнике необходимо. Ведь люди смогут получить намного больше важных данных. Вторая причина, по которой нужно лететь на Титан, является то, что этот мир наиболее благоприятен для долгосрочного присутствия человека после Земли.

итан является самым большим спутником Сатурна и вторым по размеру, после самого большого спутника в Солнечной системе — Ганимеда (это спутник Юпитера) Фото: NASA

Но жизнь на поверхности Титана на самом деле не будет очень легкой. Хотя Титан хорошо защищен от вредного солнечного излучения, его поверхность одновременно очень холодная и чрезвычайно темная. Дело в том, что температура на поверхности составляет минус 179 градусов Цельсия, при этом туда попадает только 0,1% солнечного света, который получает Земля.

Хотя Титан хорошо защищен от вредного солнечного излучения, его поверхность одновременно очень холодная и чрезвычайно темная. Дело в том, что температура на поверхности составляет минус 179 градусов Цельсия, при этом туда попадает только 0,1% солнечного света, который получает Земля Фото: NASA

Проблемы на поверхности Титана могут заключаться в том, что те самые органические молекулы, которые делают спутник Сатурна таким интересным для исследования, могут оказаться опасными для астронавтов, говорит Барнс. Также у экипажа миссии возникнет проблема с выработкой электроэнергии и придется взять с собой большой ядерный реактор.

Кроме сложностей с пребыванием на поверхности Титана, существует также проблема расстояния и времени путешествия к этому миру с Земли. Даже самый выгодный маршрут предусматривает, что добраться туда можно в лучшем случае за 3 года, а так скорее всего на это уйдет примерно 6 лет.

Хотя быстрее всего к Сатурну удалось долететь космическому аппарату "Новые горизонты" – всего за 2 года и 4 месяца. То есть, говорит Барнс, существует возможность, что космический корабль с экипажем доберется до Титана за 2 года. Но для выполнения такой миссии необходимо взять с собой огромное количество топлива и жизненно важных припасов. А это делает такую миссию достаточно дорогой. Есть еще много проблем, с которыми могут столкнуться астронавты во время такого длительного полета. Но лететь на спутник Сатурна все же нужно, считает Барнс.

Тем не менее, возможно новые технологии позволят сократить время полета на Титан, например, инновационные ядерные двигатели для ракет и космических кораблей. Как уже писал Фокус, один из таких двигателей создает американская компания Helicity Space.