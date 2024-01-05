Ученые выяснили настоящий цвет Нептуна: он лишь немного отличается от цвета Урана (фото)

Новое исследование опровергает общепринятое мнение о том, что Нептун имеет темно-синий цвет.

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Ученые из Оксфордского университета представили результаты нового исследования, в котором они утверждают, что снимки Нептуна, сделанные на основе данных космического аппарата "Вояджер-2", на самом деле не показывают настоящий цвет планеты, пишет The Guardian.

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Ученые пришли к выводу, что оба ледяных гиганта, Уран и Нептун имеют почти одинаковый бледный голубой и зеленый оттенок. При этом цвет Нептуна лишь немного более насыщенный.

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Таким образом новое исследование опровергает устоявшееся мнение о том, что Нептун имеет темно-синий цвет. Снимки планеты были созданы на основе данных, полученных аппаратом "Вояджер-2", когда пролетел мимо ледяного гиганта в 80-х годах прошлого века. Ученые говорят, что снимки были сделаны более контрастными, чтобы усилить более тусклые особенности ледяного гиганта.

Настоящие цвета ледяных гигантов: Уран (слева) и Нептун (справа) Фото: The Guardian

Давно известно, что цвет ледяных гигантов обусловлен высоким содержанием метана в их атмосферах. Этот газ хорошо поглощает зеленый и красный цвет. Ученые уже предполагали, что Нептун на самом деле имеет более глубокий голубой оттенок, потому что один из слоев аэрозоля в атмосфере планете более прозрачный.

По словам ученых, новые, настоящие цветные изображения Урана и Нептуна показывают, что обе планеты имеют почти одинаковый бледный голубой и зеленый оттенок. Авторы исследования говорят, что цвет Урана тот же, что и предполагалось раньше, но Нептун лишь немного темнее своего соседа, но точно не темно-синий.

По словам ученых, новые, настоящие цветные изображения Урана и Нептуна показывают, что обе планеты имеют почти одинаковый бледный голубой и зеленый оттенок. Авторы исследования говорят, что цвет Урана тот же, что и предполагалось раньше, но Нептун лишь немного темнее своего соседа, но точно не темно-синий Фото: The Guardian

Ученые также выяснили, почему Уран меняет свой цвет в зависимости от сезонов на планете. Ледяной гигант приобретает более зеленый оттенок лето и зимой, когда его полюса направлены в сторону Земли и Солнца.

Ученые считают, что это связано не только с тем, что в полярных регионах Урана содержится меньше метана. Это связано и с тем, что над обращенным к Солнцу полюсом образуется облако из замороженных частиц метана, которые рассеивают свет и увеличивают отражение зеленого и красного цветов.

Но до сих пор не ясно, почему на Уране уровень метана ниже на полюсах и почему облако из замерзшего метана создается над более теплым полярным регионом.

Авторы исследования говорят, что и Уран, и Нептун хранят в себе еще очень много секретов, которые нужно раскрыть. Но для получения максимально достоверной информации необходимо отправить к этим планетам орбитальные аппараты. Также нужно, чтобы эти аппараты отправили в атмосферы планет зонды, которые позволят выяснить, какие процессы на самом деле происходят на Уране и Нептуне.

Фокус уже писал о том, в чем особенность планеты Уран и на какие вопросы хотят получить ответы астрономы с помощью космического аппарата, который как они считают, нужно обязательно отправить к ледяному гиганту.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый способ более экономного и быстрого способа добраться до планеты Нептун. Для этого нужно использовать один из главных спутников планеты.