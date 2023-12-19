Космический телескоп NASA сделал уникальные снимки Урана: видны кольца и спутники планеты (фото)

Телескоп Уэбб сделал уже второй раз за этот год фотографии седьмой планеты от Солнца, но они содержат больше важных данных.

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На новых фотографиях космического телескопа Уэбб, который уже второй раз в этом году запечатлел Уран, еще более детально показаны кольца ледяного гиганта, а также видны многие из его 27 спутников. Космический телескоп NASA сделал снимки в дополнительных длинах волн инфракрасного света, поэтому ученые получили гораздо лучший вид седьмой планеты от Солнца, пишет Space.

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На новом изображении видны не только кольца Урана с еще большей детализацией, но также многие из 27 спутников планеты. На более крупном изображении Урана показаны некоторые из маленьких более тусклых спутников планеты, в том числе те, которые встроены в систему колец. На более обширном изображении можно увидеть 5 больших спутников ледяного гиганта. Это Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль.

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Кроме системы колец, особе внимание привлекает северная полярная шапка Урана, которая обращена прямо к Земле и к Солнцу. В центре полярной шапки находится яркое пятно, которое окружает темное кольцо. Ранее эту шапку уже видели астрономы, но это в первый раз он видна с такой потрясающей детализацией.

На более крупном изображении Урана показаны некоторые из маленьких более тусклых спутников планеты, в том числе те, которые встроены в систему колец Фото: NASA

Если на Земле и Марсе полярные шапки находятся на поверхности и состоят из твердого льда, то из-за того, что Уран является газовой планетой, его полярные шапки представляют собой скопление аэрозолей, которые находятся в верхних слоях атмосферы планеты. Что касается яркого пятна в полярной шапке, то это центр мощного циклонического вихря. Считается, что такие вихри частично вызваны сезонными изменениями на Уране.

Предыдущее изображение Урана и его колец, сделанное телескопом Уэбб ранее в этом году Фото: NASA

Эта планета является очень странным миром, ведь до сих пор ученые не знаю почему ось Урана наклонена на 98 градусов к плоскости эклиптики, то есть плоскости орбит других планет. Поэтому полюса Урана находятся не сверху, если смотреть с Земли, а сбоку. То есть планета как бы сама лежит на боку.

Такое положение Урана приводит к появлению уникальных климатических условий, которые астрономы хотят тщательно исследовать до наступления летнего солнцестояния на планете в 2028 году. Именно тогда погода в полярной шапке планеты станет наиболее активной.

На более обширном изображении можно увидеть 5 больших спутников ледяного гиганта. Это Ариэль, Миранда, Оберон, Титания и Умбриэль Фото: NASA

В последний раз Уран с близкого расстояния исследовал космический аппарат "Вояджер-2" в 1986 году и тогда астрономы решили, что это не очень интересная планета. Но в последующие годы ученые выяснили, что Уран таит в себе очень много интересных загадок, которые нужно непременно разгадать.

В последний раз Уран с близкого расстояния исследовал космический аппарат "Вояджер-2" в 1986 году и тогда астрономы решили, что это не очень интересная планета Фото: wikipedia

Но только благодаря телескопу Уэбб ученые получили новые уникальные данные об атмосфере Урана и его кольцах. Но изучение того, как именно работает атмосфера ледяного гиганта продолжается.

Сейчас ученые считают, что для раскрытия всех тайн Урана необходимо отправить космический аппарат к этой планете. NASA заявляет, что подобная миссия у них в приоритете, но неизвестно, когда она будет запущена.

Ученые, как уже писал Фокус, настаивают на том, что с этой миссией не стоит затягивать, ведь лучшие условия для полета к Урану наступят ближе к 2030 году. Поэтому космический аппарат нужно отправить к планете не позже этого срока, чтобы он добрался к пункту назначения к 2040 году.