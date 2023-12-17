Такие разные миры: как выглядит зима на других планетах Солнечной системы (фото)

Ни одна из планет в Солнечной системе не имеет одинаковых сезонов.

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Если бы на Земле не менялись времена года, то возможно, даже людей не существовало бы. Если бы ось Земли была наклонена гораздо сильнее, чем сейчас, это бы сделало времена года на планете более экстремальными. Поскольку сейчас на большей территории Земли наступила зима, то издание IFLScience предлагает познакомиться с тем, как она выглядит на других планетах Солнечной системы. Если вообще там есть зима.

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Меркурий

Год на Меркурии продолжается всего 88 земных дней, а потому все сезоны на планете очень короткие. Из-за того, что здесь нет воздуха и океанов, чтобы равномерно распределить тепло, это приводит к сильным колебаниям температуры.

Меркурий Фото: NASA

На Земле, из-за наклона ее оси (примерно 23 градуса) одно полушарие всегда получает больше солнечного света, поэтому сезоны меняются. Но у Меркурии наклон оси составляет всего 2 градуса. Но это не значит, что там нет смены сезонов.

Меркурий находится ближе всего к Солнцу на расстоянии 46 млн км, а дальше всего – на расстоянии 69 млн км. Поэтому планета находясь в самой близкой точке получает в 2 раза больше солнечного тепла.

Настоящая зима на Меркурии наступает, когда планета находится дальше всего от Солнца. Тогда разница в температуре на экваторе между самой близкой точкой орбиты и самой дальней составляет 150 градусов Цельсия. То есть в этом случае на 150 градусов холоднее.

Но сутки на Меркурии продолжаются 59 земных суток, а потому у планеты есть время нагреться и остыть. Поэтому даже зимой днем на Меркурии температура на экваторе составляет примерно 270 градусов, а ночью опускается до минус 173 градуса Цельсия. На полюсах еще холоднее.

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Венера

Венера Фото: ESA

Считается, что даже в середине зимы ночью температура на Венере не опускается ниже, чем 438 градусов Цельсия. Это действительно чрезвычайно жарко. Сама атмосфера планеты не позволяет теплу уходить в космос, а потому создается экстремальный парниковый эффект. Поэтому зима на Венере – это намного худший сезон, чем любое время года на Земле. Да и зимой этот период назвать сложно из-за жары.

Марс

Марс Фото: NASA/JPL

Зима на Марсе больше похожа на зиму на Земле, чем на любой другой планете в Солнечной системе. Год на Марсе длиться почти в 2 раза дольше, чем на Земле, а потому зима здесь продолжается примерно 4 земных месяца. При этом на Красной планете в это время очень холодно. Температура может опуститься зимой до минус 153 градуса Цельсия. Возможно она опускается еще ниже, но ни один роботизированный аппарат не может работать в таких условиях, а потому переходит в спящий режим. Поэтому ученые до сих пор точно не знаю насколько холодно может быть на Марсе зимой.

Юпитер

Юпитер Фото: NASA

На Юпитере нет смены времен года. Ось Юпитера наклонена на 3 градуса, а орбита, по которой планета вращается вокруг Солнца, почти круглая. Поэтому газовый гигант получает постоянно почти одинаковое количество солнечного тепла. Поэтому зимы на Юпитере нет, как и лета.

Сатурн

Сатурн Фото: NASA

Ось Сатурна находится под наклоном в почти 27 градусов и иногда одно полушарие планеты получает немного больше солнечного тепла. Но это не сильно влияет на изменение температуры.

Даже летом Сатурн находится очень далеко от Солнца, чтобы здесь было очень жарко. С другой стороны, плотная атмосфера планеты перераспределяет много тепла. При этом в верхних слоях атмосферы температура и зимой, и летом может находится в пределах минус 191 градус Цельсия.

Уран

Уран Фото: NASA

У Урана ось наклонена на 97 градусов, а потому кажется, что планета "лежит на боку". Из-за этого, летом один полюс направлен почти прямо на Солнце, а зимой в другую сторону. Поэтому зима на Уране очень длинная и очень темная. В любом случае на Уране очень холодная зима, ведь планета находится далеко от Солнца. Но самое интересное, что на Уране холоднее, чем на Нептуне, хотя эта планета находится дальше от Солнца. Самая низкая температура, которая была зафиксирована на Уране составляет минус 224 градуса.

Нептун

Нептун Фото: wikipedia

Наклон оси Нептуна составляет 28,3 градуса. Орбита планета почти круглая и сезоны, как и на Земле меняются, в зависимости от количества солнечного тепла. Тем не менее, Нептун получает всего около 0,1% солнечного света, который получает Земля.

В отличие от Урана, планета получает много тепла от своего ядра, но это не зависит от сезона, поэтому что зимой, что летом здесь очень холодно. Средняя температура составляет примерно минус 200 градусов.

Фокус уже писал о том, что из себя представляет атмосфера Венеры и можно ли выжить в таких условиях.