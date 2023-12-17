Такі різні світи: який вигляд має зима на інших планетах Сонячної системи (фото)

Жодна з планет у Сонячній системі не має однакових сезонів.

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Якби на Землі не змінювалися пори року, то можливо, навіть людей не існувало б. Якби вісь Землі була нахилена набагато сильніше, ніж зараз, це б зробило пори року на планеті більш екстремальними. Оскільки зараз на більшій території Землі настала зима, то видання IFLScience пропонує познайомитися з тим, який вигляд вона має на інших планетах Сонячної системи. Якщо взагалі там є зима.

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Меркурій

Рік на Меркурії триває всього 88 земних днів, а тому всі сезони на планеті дуже короткі. Через те, що тут немає повітря та океанів, щоб рівномірно розподілити тепло, це призводить до сильних коливань температури.

Меркурій Фото: NASA

На Землі, через нахил її осі (приблизно 23 градуси) одна півкуля завжди отримує більше сонячного світла, тому сезони змінюються. Але у Меркурії нахил осі становить лише 2 градуси. Але це не означає, що там немає зміни сезонів.

Меркурій розташований найближче до Сонця на відстані 46 млн км, а найдалі — на відстані 69 млн км. Тому планета, перебуваючи в найближчій точці, отримує в 2 рази більше сонячного тепла.

Справжня зима на Меркурії настає, коли планета перебуває найдалі від Сонця. Тоді різниця в температурі на екваторі між найближчою точкою орбіти та найдальшою становить 150 градусів Цельсія. Тобто в цьому випадку на 150 градусів холодніше.

Але доба на Меркурії триває 59 земних діб, а тому планета має час нагрітися і охолонути. Тому навіть узимку вдень на Меркурії температура на екваторі становить приблизно 270 градусів, а вночі опускається до мінус 173 градуси Цельсія. На полюсах ще холодніше.

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Венера

Венера Фото: ESA

Вважається, що навіть у середині зими вночі температура на Венері не опускається нижче, ніж 438 градусів Цельсія. Це справді надзвичайно спекотно. Сама атмосфера планети не дозволяє теплу йти в космос, а тому створюється екстремальний парниковий ефект. Тому зима на Венері — це набагато гірший сезон, ніж будь-яка пора року на Землі. Та й зимою цей період назвати складно через спеку.

Марс

Марс Фото: NASA/JPL

Зима на Марсі більше схожа на зиму на Землі, ніж на будь-якій іншій планеті в Сонячній системі. Рік на Марсі триває майже в 2 рази довше, ніж на Землі, а тому зима тут триває приблизно 4 земні місяці. При цьому на Червоній планеті в цей час дуже холодно. Температура може опуститися взимку до мінус 153 градуси Цельсія. Можливо вона опускається ще нижче, але жоден роботизований апарат не може працювати в таких умовах, а тому переходить у сплячий режим. Тож науковці досі достеменно не знаю наскільки холодно може бути на Марсі взимку.

Юпітер

Юпітер Фото: NASA

На Юпітері немає зміни пір року. Вісь Юпітера нахилена на 3 градуси, а орбіта, якою планета обертається навколо Сонця, майже кругла. Тому газовий гігант отримує постійно майже однакову кількість сонячного тепла. Тому зими на Юпітері немає, як і літа.

Сатурн

Сатурн Фото: NASA

Вісь Сатурна розташована під нахилом у майже 27 градусів і іноді одна півкуля планети отримує трохи більше сонячного тепла. Але це не сильно впливає на зміну температури.

Навіть улітку Сатурн перебуває дуже далеко від Сонця, щоб тут було дуже спекотно. З іншого боку, щільна атмосфера планети перерозподіляє багато тепла. При цьому у верхніх шарах атмосфери температура і взимку, і влітку може перебувати в межах мінус 191 градус Цельсія.

Уран

Уран Фото: NASA

В Урана вісь нахилена на 97 градусів, а тому здається, що планета "лежить на боці". Через це, влітку один полюс спрямований майже прямо на Сонце, а взимку в інший бік. Тому зима на Урані дуже довга і дуже темна. У будь-якому разі на Урані дуже холодна зима, адже планета розташована далеко від Сонця. Але найцікавіше, що на Урані холодніше, ніж на Нептуні, хоча ця планета розташована далі від Сонця. Найнижча температура, яку було зафіксовано на Урані, становить мінус 224 градуси.

Нептун

Нептун Фото: wikipedia

Нахил осі Нептуна становить 28,3 градуса. Орбіта планети майже кругла і сезони, як і на Землі, змінюються, залежно від кількості сонячного тепла. Проте Нептун отримує всього близько 0,1% сонячного світла, яке отримує Земля.

На відміну від Урану, планета отримує багато тепла від свого ядра, але це не залежить від сезону, тому що взимку, що влітку тут дуже холодно. Середня температура становить приблизно мінус 200 градусів.

Фокус уже писав про те, що являє собою атмосфера Венери і чи можна вижити в таких умовах.