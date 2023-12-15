"Злой близнец" Земли. Основные факты об атмосфере Венеры: можно ли там выжить (фото)

Атмосфера Венеры стала причиной появления экстремальной версии такого же парникового эффекта, который вызывает изменение климата на Земле.

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Вторая планета от Солнца, то есть Венера, имеет чрезвычайно толстую и очень плотную атмосферу. На Венере самая плотная атмосфера среди всех планет Солнечной системы. В основном атмосфера Венеры, которую называют "злым близнецом" Земли состоит из углекислого газа и в ней плавают облака из серной кислоты. Из-за того, что атмосфера планеты хорошо удерживает тепло, на поверхности Венеры наблюдается самая высока температура среди всех планет Солнечной системы, пишет Space.

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Из-за своего состава и размера Венеру часто называют близнецом Земли, но из-за адских условий на планете, она получила прозвище "злой близнец". Атмосфера Венеры стала причиной появления экстремальной версии такого же парникового эффекта, который вызывает изменение климата на Земле. Ученые считают, что в прошлом Венера была совсем другой планетой и была более похожа на Землю. Считается, что в атмосфере Венеры есть участки с не очень высокой температурой, где может существовать даже микробная жизнь.

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Состав атмосферы Венеры

Атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа, на 3% из азота и на 1% из других газов — диоксида серы, оксида углерода, водяной пара, гелия, аргона и неона. Также ученые обнаружили небольшое количество атомарного кислорода, хотя людям для дыхания нужен молекулярный кислород. Для сравнения, атмосфера Земли состоит на 78% из азота, на 21% из кислорода и на 1% из других газов, включая аргон, углекислый газ, неон и другие.

Давление на Венере

Из-за высокой плотности углекислого газа атмосфера Венеры примерно в 93 раза плотнее, чем атмосфера Земли. Чтобы понять насколько там огромное давление, представьте, что вы находитесь на поверхности Венеры. В это время на каждый квадратный сантиметр вашего тела будет давить вес автомобиля. То есть попав на поверхность Венеры, человек будет сразу же раздавлен высочайшим давлением.

Облака на Венере

Всю планету окутывают облака, состоящие из серной кислоты, с небольшим количеством серы и фосфорной кислоты. Основная часть толстых и плотных облаков расположена на высоте от 48 до 67 км над поверхностью планеты. Атмосфера Венеры состоит из трех слоев и чем ближе к поверхности температура в каждом слое возрастет.

Всю планету окутывают облака, состоящие из серной кислоты, с небольшим количеством серы и фосфорной кислоты. Основная часть толстых и плотных облаков расположена на высоте от 48 до 67 км над поверхностью планеты Фото: wikipedia

Погода на Венере

Хотя Меркурий находится ближе всего к Солнцу, все же самой горячей планетой в Солнечной системе является Венера. И причина этого кроется в очень плотной атмосфере, которая создает экстремальный парниковый эффект. Поэтому на поверхности планеты температура достигает 460 градусов Цельсия и этого достаточно, чтобы расплавить свинец. При этом температура почти не меняется ни днем ни ночью, а также в зависимости от сезонов.

Ближе к поверхности на Венере дуют достаточно слабые ветры, но в средних слоях атмосферы скорость ветров достигает 700 км/час. Хотя Венера вращается вокруг своей оси всего 3 раза за 2 земных года, облака на Венере совершают полный облет планеты раз в 4 земных дня.

На Венере также идут дожди из серной кислоты, но высока температура не позволяет им достичь поверхности, и они испаряются гораздо раньше.

Хотя Меркурий находится ближе всего к Солнцу, все же самой горячей планетой в Солнечной системе является Венера Фото: ESA

История Венеры

Ученые считают, что в далеком прошлом Венера была покрыта океанами из жидкой воды и была очень похожа на Землю. Когда излучение Солнца увеличилось, то океаны на планете испарились. Ученые считают, что это привело к появлению сильнейшего парникового эффекта. Испарение океанов скорее всего стало причиной остановки движения литосферных плит, то есть верхних частей коры планеты. Этот процесс существует на Земле.

Может ли быть жизнь на Венере?

Несмотря на все мягко говоря не очень благоприятные условия на Венере, некоторые ученые считают, что в атмосфере планеты могут существовать живые микроорганизмы. На Земле такие существа обитают в не менее экстремальных условиях. Поэтому существуют предположения, что существа на Венере могли адаптироваться и выжить на планете. Но пока что признаков жизни на Венере не обнаружено.

Может ли человек выжить на Венере?

На поверхности планеты человек однозначно выжить не сможет: дышать нечем, высочайшая температура, и такое же давление. Но некоторые ученые считают, что в специально оборудованных станциях люди могли бы витать в прямом смысле в облаках Венеры. Есть участки в атмосфере, где не очень высокая температура и не такие суровые условия, как на поверхности планеты.

Фокус уже писал о том, каким образом люди смогут полететь на Венеру.