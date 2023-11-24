Как выглядит поверхность Венеры: единственные снимки, когда-либо сделанные на этой планете (фото)

Всего на поверхности Венеры побывало 8 аппаратов, но они не смогли долго работать в чрезвычайно экстремальных условиях.

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Размер, состав и свойства Венеры очень похожи на те, которые имеет Земля. И все же существуют значительные отличия между двумя близкими планетами Солнечной системы. На Венере нет жизни, здесь чрезвычайно высокая температура, а атмосфера планета наполнена токсичными веществами. Хотя недавно на Венере был обнаружен кислород, но он отличается от того, каким мы дышим на Земле. До сих пор всего 8 спускаемых аппаратов смогли побывать на поверхности Венеры и благодаря им ученые имеют в своем расположении уникальные снимки. Эти фотографии являются единственными на сегодняшний день, которые показывают, как выглядит поверхность второй планеты от Солнца, пишет ScienceAlert.

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Плотная токсичная атмосфера Венера создает сильный парниковый эффект, благодаря которому солнечное тепло не уходит обратно в космос, а потому температура на поверхности планеты составляет в среднем 464 градуса Цельсия.

Размер, состав и свойства Венеры очень похожи на те, которые имеет Земля. И все же существуют значительные отличия между двумя близкими планетами Солнечной системы Фото: NASA/JPL-Caltech

Также на Венере имеется огромное атмосферное давление, которое в 100 раз выше давления на Земле. В этих условиях очень сложно "выжить" космическим аппаратам. И все же такие аппараты были и они смогли собрать уникальные данные с поверхности горячей планеты.

Поверхность Венеры. Снимок сделан зондом "Венера-13" Фото: NASA

В период с 1961 по 1984 год бывший СССР отправил к Венере 16 космических аппаратов в рамках программы "Венера". Первым аппаратом, который успешно вошел в атмосферу второй планеты от Солнца, был "Венера-3" и это случилось в 1966 году. А через четыре года первым аппаратом, который смог совершить посадку на поверхности планеты стал "Венера-7".

Изображения поверхности Венеры, сделанные зондами "Венера-9" и "Венера-10" в 1975 году Фото: NASA

Всего на поверхности Венеры побывали 8 посадочных аппаратов, но ни один из них не смог долго выдержать условия окружающей среды и проработали эти зонды не более 2 часов. Дольше всего смог работать аппарат "Венера-12", который "прожил" 110 минут.

Изображения поверхности Венеры, полученные аппаратом "Венера-13" в 1982 году. Часть зонда можно увидеть в нижней части изображений Фото: Роскосмос

Благодаря аппаратам программы "Венера" на сегодняшний день ученые имеют единственные снимки поверхности Венеры, а также аудиоданные, записанные здесь. В частности, снимки делали аппараты "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14", а звук записали только два последних зонда.

В частности, снимки делали аппараты "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14", а звук записали только два последних зонда

В последнее время ученые обработали некоторые из этих снимков с помощью современных технологий, в результате чего были получены довольно интересные изображения Венеры.

На этих фотографиях видна золотистая чужая планета. Такой цвет является результатом солнечного света, который проникает сквозь облака на Венере и освещает ее поверхность. При этом камни на поверхности планеты имеют темно-серый оттенок.

Изображение поверхности Венеры, полученное аппаратом "Венера-14" в 1982 году и обработанныое с помощью современных технологий Фото: NASA

Изображение поверхности Венеры, полученное аппаратом "Венера-14" в 1982 году и обработанныое с помощью современных технологий Фото: NASA

Изображение поверхности Венеры, полученное аппаратом "Венера-14" в 1982 году и обработанныое с помощью современных технологий Фото: NASA

Из-за того, что Венера так похожа на Землю ученые сейчас хотят изучить ее более тщательно. Такие исследования помогут понять, почему две планеты пошли разными эволюционными путями в далеком прошлом, когда Земля стала пригодным для жизни миром, а Венера – нет.

Как уже писал Фокус, на Венеру в следующем году будет запущена первая в истории частная миссия. Этот аппарат будет изучать атмосферу планеты, а также искать признаки потенциальной внеземной микробной жизни.

Также Фокус писал о том, что в Землю ударил загадочный чрезвычайно мощный космический луч. Ученые не знают, откуда он взялся.