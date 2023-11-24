Загадочный чрезвычайно мощный космический луч ударил в Землю: ученые не знают, откуда он взялся

Космический луч с невероятно высокой энергией, который вошел в атмосферу Земли, поставил ученых в тупик.

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Ученые, изучающие космические лучи, представили в издании Science результаты исследования очень загадочного события. Астрофизикам удалось обнаружить очень редкую частицу с невероятно высокой энергией, которая прибыла не из нашей галактики, но что вызвало ее появление пока не известно, пишет ScienceAlert.

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Космические лучи представляют собой заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые летят сквозь космос почти со скоростью света и постоянно попадают на Землю. Если Солнце производит космические лучи низкой энергии, то космические лучи высокой энергии имеют совершенно другой источник. Считается, то они прилетают к нам из-за пределов Млечного Пути.

До сих пор ученые не могут точно определить источник появления космических лучей. Согласно теориям, эти частицы связывают с гамма-всплесками, черными дырами, взпывами сверхновых и столкновением звезд. Существуют гипотезы, что некоторые высокоэнергетические частицы прилетают к нам из войдов, то есть из регионов пустого космоса между галактиками.

Согласно исследованию, была обнаружена маленькая частица, которая несла более 240 экзаэлектронвольт энергии и по мощности она уступает только частице Oh-My-God, которую обнаружили в 1991 году (она несла 320 экзаэлектронвольт энергии). Для сравнения, энергия электрона в полярном сиянии составляет 40 000 электронвольт. Космические лучи сверхвысокой энергии несут в десятки миллионов раз больше энергии, чем любой ускоритель частиц, такой как Большой адронный коллайдер.

Новая частица, которая скорее всего является протоном, получила название Аматэрасу в честь богини Солнца в японской мифологии. Обнаружить этот космический луч удалось с помощью специального детектора Telescope Array, расположенного в США.

Космические лучи представляют собой заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые летят сквозь космос почти со скоростью света и постоянно попадают на Землю Фото: ScienceAlert

Когда космический луч попадает в атмосферу Земли, то он сталкивается с другими частицами и появляется космический ливень, который достигает поверхности планеты. А здесь специальные детекторы фиксируют появление таких частиц очень высокой энергии.

Но источник происхождения частицы Аматэрасу ставит ученых в тупик, ведь они не знают, откуда она взялась. Отследив траекторию движения этого космического луча, ученые не обнаружили в космосе никакого высокоэнергетического объекта или явления, которые могли бы быть источником обнаруженной частицы. Появилась гипотеза, что космический луч прибыл из-за пределов нашей галактики и его источник может находится в одном из близких к Млечному Пути войдов, то есть огромном пустом участке космоса, где почти нет никаких астрономических объектов. Если этот луч прибыл из пустоты, то что же является его источником? Ученые пока не могут ответить на этот вопрос.

Авторы исследования говорят, что появление такого мощного космического луча мог вызвать неизвестный астрономический феномен, которого никогда не наблюдали ученые. Появилась даже гипотеза, что источником космического луча может быть какой-то дефект в ткани пространства-времени. Пока что происхождение частицы Аматэрасу остается загадкой.

Как уже писал Фокус, физики начали поиск темных фотонов на Большом адронном коллайдере. Гипотетические носители силы темной материи называются темными фотонами.