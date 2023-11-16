Электроны в загадочных космических лучах указали на неожиданный источник их происхождения (фото)

Самые энергичные из когда-либо обнаруженных электронов в космических лучах представили ученым подсказку относительно источника возникновения этих загадочных частиц.

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Уже 8 лет космический телескоп CALET, установленный на внешней части Международной космической станции занимается наблюдением за космическими лучами. За это время он уловил более 7 миллионов частей, которые составляют эти загадочные лучи, пронизывающие космос. Авторы исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, использовали собранные данные, чтобы найти источник возникновения космических лучей, обнаруженных на орбите. Как минимум один источник находится рядом с Землей, пишет ScienceAlert.

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О существовании космических лучей, обладающих очень высокой энергией, известно уже более 100 лет. Но ученые до сих пор ищут источники возникновения. Космические лучи состоят из ядер атомов, а также протонов и электронов, но последних намного меньше. Эти частицы в составе космических лучей перемещаются в космосе с почти что скоростью света, при этом они обладают энергией, которая намного больше, чем должны иметь такие частицы.

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Пока что ученые считают, что самым вероятным источником появления космических лучей являются остатки сверхновых, где происходит ускорение частиц до очень больших скоростей и они улетают в космос. Но вероятно существуют и другие источники. Например, космические лучи могут возникать из-за уничтожения частиц темной материи, поэтому ученые так сильно хотят понять ее природу.

Обнаружить космические лучи на Земле сложно, ведь их частицы сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере и создают так называемый дождь из частиц. Но это уже не космические лучи. Поэтому с помощью телескопа CALET ученые могут напрямую обнаружить космические лучи, имеющие самую высокую энергию.

Уже 8 лет космический телескоп CALET, установленный на внешней части Международной космической станции занимается наблюдением за космическими лучами Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что им удалось обнаружить космические лучи с энергией до 4,8 тераэлектронвольт. Оказалось, что чем выше энергия лучей, тем меньше в них частиц. Также ученые обнаружили космические лучи с энергией до 7,5 тераэлектронвольт и это позволило получить новое понимание их природы.

Но при таком высоком уровне энергии количество частиц в космических лучах не уменьшалось. То есть, ученые пришли к выводу, что чем большей энергией обладают космический лучи, то у них наоборот увеличивается количество частиц.

Хотя точно не известно, откуда прилетают к нам космические лучи, все же известно, что ни теряют энергию во время длительных перемещений. То есть, чем дальше находится источник, тем меньше будет энергия. Если же космические лучи имеют очень высокую энергию, то это значит, что источник излучения находится недалеко от Земли.

Авторы исследования считают, что относительно недалеко по космическим меркам от нашей планеты существуют остатки сверхновых. Данные изучения некоторых космических лучей совпадают с данными наблюдений за этими объектами. То есть, причина этого может скрываться в том, что данное излучение действительно приходит из остатков сверхновых.

Остаток сверхновой. Авторы исследования считают, что относительно недалеко по космическим меркам от нашей планеты существуют остатки сверхновых Фото: NASA

Ученые говорят, что изучение электронов в некоторых космических лучах позволило обнаружить, что это излучение обладает энергией выше, чем 10 тераэлектронвольт. А это очень высокий показатель. Поэтому источник данных лучей находится очень близко. Новые наблюдения должны предоставить больше информации, ведь если эта гипотеза окажется верной, то окажется что ученые наконец-то разгадали давнюю загадку. Или хотя бы часть этой загадки, которая касается таинственных космических лучей.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили очень необычный тип космического взрыва, в результате которого было выброшено огромное количество энергии. Но после взрыва происходили другие события, которые указывают на то, что умершие звезды могут иногда "ожить", но уже в другом виде.