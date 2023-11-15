Похоже на полярное сияние. Обнаружено странное радиоизлучение, исходящее от Солнца

Это открытие может объяснить необычное поведение далеких звезд.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, сообщили об обнаружении длительного мощного радиовсплеска, который возник на Солнце прямо над солнечным пятном. Этот выброс радиоизлучения может помочь в объяснении подобных более мощных явлений, происходящих на звездах красных карликах, пишет IFLScience.

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С помощью комплекса радиотелескопов VLA ученые решили изучить активность Солнца в диапазоне от 1 до 4 ГГц с болле высоким разрешением, чем обычно. В результате они обнаружили над группой солнечных пятен в атмосфере Солнца радиоисточник, который выпускал длительное радиоизлучение на частотах до 1,7 ГГц.

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По словам авторов исследования, они обнаружили своеобразный тип длительных поляризованных радиовсплесков, который исходил из солнечного пятна и это радиоизлучение продолжалось более недели. Это явление было не похоже на обычные радиовсплески на Солнце, которые длятся от нескольких минут до нескольких часов. Ученые считают, что это открытие может изменить понимание процессов, происходящих в магнитном поле звезд.

По словам ученых, магнитное поле Земли в тысячи раз слабее магнитных полей над солнечными пятнами, поэтому частоты радиоизлучения были намного выше. Хотя, как считают ученые в обоих магнитных полях происходят похожие процессы.

По словам авторов исследования, они обнаружили своеобразный тип длительных поляризованных радиовсплесков, который исходил из солнечного пятна и это радиоизлучение продолжалось более недели Фото: NASA

Более холодные и сильно намагниченные регионы солнечных пятен создают благоприятную среду для возникновения такого излучения и их можно сравнить с магнитными полярными шапками планет и других звезд. Таким образом эти регионы обеспечивают аналог на Солнце для изучения этих явлений, говорят ученые.

Как показало наблюдение, радиоизлучение на Солнце становилось более мощным со временем. При этом в течение нескольких дней были обнаружены радиовсплески на более низких частотах. По словам ученых, эти радиовсплески не совпадали с появлением вспышек на Солнце, а также не была обнаружена ожидаемая связь с рентгеновским излучением.

Авторы исследования объясняют, что они увидели энергичные электроны, захваченные крупномасштабными магнитными петлями, которые закреплены в солнечном пятне. Ученые считают, это явление похоже на полярные сияния, возникающие в магнитных полях Земли и Юпитера.

Но еще больше эти явления похожи на выбросы радиоизлучения, которые появляются на звездах красных карликах. Такие звезды находятся слишком далеко, чтобы можно было точно понять, появляется ли радиовсплеск на всей звезде или только в регионах, где много звездных пятен. Но это радиоизлучение в сотни, а иногда и в тысячи раз мощнее, чем то, которое обнаружили ученые на Солнце. Ученые считают, что у красных карликов очень много звездных пятен, а потому эти мощные радиовсплески могут быть связаны именно с ними.

Авторы исследования отмечают, что красные карлики имеют не только схожие радиовсплески, но также они возникают, когда не происходит появление сильных вспышек на этих звездах.

По словам ученых, если понять природу радиосигналов, исходящих от Солнца, то можно лучше понять мощное радиоизлучение, исходящее от красных карликов, которые являются самым распространенным типом звезд во Вселенной.

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