Самый яркий в истории космический взрыв впервые ударил по Земле: чем это грозит (фото)

Ученые считают, что рекордный гамма-всплеск оказал влияние на верхнюю часть атмосферы нашей планеты.

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В начале октября 2022 года астрономы зафиксировали появление мощнейшего выброса энергии, который называется гамма-всплеск. Это был самый мощный и самый яркий выброс энергии из всех известных ученым, который произошел на расстоянии 2 млрд световых лет от нас. Предполагалось, что он появился в результате взрыва звезды, но источник этого гамма-всплеска до сих пор точно не определен. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, выяснили, что это первое в истории подобное явление, которое затронуло верхнюю часть ионосферы Земли, пишет Space.

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Рекордный гамма-всплеск получил официальное название GRB 221009A, а также неофициальное – BOAT (это первые буквы словосочетания Brightest Of All Time, то есть Самый яркий за все время). Этот выброс энергии был сильнее примерно в 10 раз, чем все известные до этого гамма-всплески. То есть он был самым ярким за всю историю наблюдений за космосом. Считается, что во время таких взрывов выделяется столько же энергии за очень короткое время, сколько выделяет Солнце за миллиарды лет.

Если сначала ученые предполагали, что BOAT возник где-то в пределах Млечного Пути, то затем оказалось, что источник его возникновения находится на расстоянии 2 млрд световых лет от нас в другой галактике. Предполагается, что BOAT возник в результате взрыва массивной звезды, но последствия этого взрыва в том месте, где он предположительно возник так и не были обнаружены.

Если сначала ученые предполагали, что BOAT возник где-то в пределах Млечного Пути, то затем оказалось, что источник его возникновения находится на расстоянии 2 млрд световых лет от нас в другой галактике. Предполагается, что BOAT возник в результате взрыва массивной звезды, но последствия этого взрыва в том месте, где он предположительно возник так и не были обнаружены Фото: NOIRLab

Согласно новому исследованию обнаруженный гамма-всплеск был не только рекордным, но и впервые было обнаружено воздействие такие явлений на атмосферу Земли. Ученые использовали данные космических аппаратов и выяснили, что BOAT привел к большим изменениям в верхней части самого верхнего слоя атмосферы Земли под названием ионосфера.

Ионосфера начинается с отметки в 50 км над поверхностью Земли и протирается на высоту в 950 км. Все, что находится выше отметки 350 км называется верхней частью ионосферы. Ученые заметили изменения в этой части на высоте примерно 500 км.

Так выглядел гамма-всплеск BOAT через час после возникновения Фото: NASA

По словам ученых, гамма всплеска привел к изменениям электрического поля в этой части атмосферы. То есть все заряженные частицы в этом слое подверглись воздействию рекордного выброса энергии из далекого космоса. И это очень удивило ученых, ведь они обнаружили такое впервые. Также авторы исследования указывают на то, что влияние BOAT распространилось и на некоторые нижние части ионосферы. Эти данные очень важны, ведь жизнь на Земле зависит от того, насколько стабильной является ее атмосфера.

Ученые говорят, что влияние гамма-всплеска было замечено всего в 50 км над поверхностью планеты, что можно сравнить с влиянием солнечных частиц, проникающих сюда после вспышек на Солнце.

И все же ученые говорят, что смертельных последствий для человечества этот космический взрыв не оказал. Но подобный гамма-всплеск, если он возникнет намного ближе к Земле, может истощить озоновый слой в стратосфере. Этот слой, как известно, защищает все живое на нашей планете от ультрафиолетового излучения Солнца, которое смертельно для живых организмов. Данные наблюдений показывают, что с сейчас с озоновым слоем все в порядке.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили исторический гамма-всплеск в далекой галактике, который меняет представление о причинах возникновения таких явлений.

Напоминаем, что как показывает новое исследование, "прыгающие" от планеты к планете кометы переносят жизнь во Вселенной, как уже писал Фокус.