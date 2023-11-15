Космическая доставка. "Прыгающие" от планеты к планете кометы переносят жизнь во Вселенной

Ученые считают, что необходимые для появления жизни компоненты на планетах за пределами Солнечной системы доставляют именно кометы.

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Сейчас ученые предполагают, что кометы могли доставить на раннюю Землю органические молекулы, которые стали строительными блоками для появления жизни на нашей планете. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society A, показывает, что планеты вне Солнечной системы также могут получать такие же ингредиенты для появления внеземной жизни с помощью комет. Как именно это происходит? Об этом пишет Space.

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Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как именно на Земле появились вода и необходимые для появления жизни органические молекулы. Некоторые исследования предполагают, что за этим могут стоять кометы. Они, как и астероиды, бомбардировали Землю в начале ее истории.

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Авторы исследования говорят, что если предположить, что кометы доставляли необходимые ингредиенты для появления жизни на нашу планету, то подобное могло происходить и на планетах вне Солнечной системы. Ученые создали моделирование, которое показывает, как теоретически кометы могли доставлять строительные блоки жизни на другие планеты в нашей галактике. По словам авторов исследования, новые данные помогут в обнаружении потенциально обитаемых планет.

За последние несколько десятилетий ученые получили больше информации о пребиотических молекулах, которые могут стать источником появления жизни и были обнаружены в составе комет. Например, в составе кометы 81P/Вильда 14 лет назад астрономы нашли глицин, аминокислоту и строительный блок белка. А в составе кометы 67P/Чурюмова-Герасименко ученые обнаружили органические молекулы 7 лет назад.

Ученые считают, что необходимые для появления жизни компоненты на планетах за пределами Солнечной системы доставляют именно кометы Фото: space.com

Эти органические молекулы могут стать источником появления жизни на других планетах, если не будут разрушены во время очень сильного столкновения с планетой, ведь комета летит с огромной скоростью. При этом ее температура сильно возрастает при входе в атмосферу. То есть, падение кометы на планету, чтобы сохранились строительные блоки для жизни, должно быть медленным.

Как показало моделирование, в звездных системах, где звезды похожи на Солнце, такое медленное падение комет на местные планеты станет возможным, если эти планеты будут расположены близко друг к другу.

То есть их расположение, как описали ученые, будет похоже на горошины в стручке. Когда комета начнет движение с края такой звездной системы, то ее скорость будет уменьшаться из-за того, что комета будет "прыгать" между орбитами этих планет. Но если планеты будут расположены на большем расстоянии друг от друга, то шанс замедленного падения комет на их поверхность значительно уменьшается.

Как уже писал Фокус, в составе объекта, который считался кометой, а теперь он является представителем таких тел, как кентавры, ученые впервые обнаружили углекислый газ. Кентавры вращаются вокруг Солнца между орбитами Юпитера и Нептуна.

Также Фокус писал о том, что ученые получили новую информацию о том, как на самом деле могла сформироваться Земля в самом начале существования Солнечной системы. И в этом помогло наблюдение за другой звездной системой.