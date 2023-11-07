Не астероид и не комета. Обнаружен углекислый газ на объекте между Юпитером и Нептуном

Астрономы впервые нашли данное химическое соединение на небольшом планетарном теле.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Planetary Science Journal, космический телескоп Уэбб впервые обнаружил углекислый газ в составе кентавра под названием 39P/Отерма. Кентавры – это небольшие планетарные тела, которые вращаются вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном. Еще ни разу ученые не получали снимков кентавров с близкого расстояния, но их характеристики указывают на то, что они имеют комбинацию свойств комет и астероидов. Новое открытие может стать поворотным моментом в понимании формирования, эволюции и состава не только кентавров, но и ранней Солнечной системы, пишет Universe Today.

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Кентавры представляют собой важные для науки объекты, ведь они хорошо сохранились с момента рождения Солнечной системы и могут дать представление о химическом составе и физических процессах в ранней Солнечной системе.

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Кентавр 39P/Отерма обнаружили еще в 1943 году. Его радиус оценивают в диапазоне между 2,21 и 2,49 км. Хотя его уже давно классифицируют как неактивную комету, в настоящее время объект имеет орбиту, похожую на орбиты кентавров, то есть не приближается к Солнцу.

Кентавры – это небольшие планетарные тела, которые вращаются вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном Фото: Universe Today

Астрономы называют 39P/Отерма активным кентавром, то есть это объект, у которого развивается кома и хвост, как у обычной кометы. Ученые смогли с помощью приборов телескопа Уэбб провести наблюдения за молекулами в коме, чтобы узнать состав кентавра.

Анализ полученных данных показал, что в составе данного кентавра имеется углекислый газ. Таким образом ученые впервые обнаружили это химическое соединение у такого малого планетарного тела. В то же время анализ не показал наличия воды или угарного газа, которые были обнаружены ранее у нескольких других кентавров, расположенных рядом.

Обнаружение углекислого газа в составе кентавра может изменить правила игры с точки зрения понимания состава и характеристик кентавров, астероидов и комет во всей Солнечной системе, а также потенциально позволит лучше понять формирование и эволюцию Солнечной системы в целом, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб запечатлел первые "крики" новорожденной звезды и ученые объяснили почему возникает такое явление. На новом изображении видно, как очень молодая звезда извергает в космос две длинные красочные струи плазмы.

Также Фокус писал о том, что уже через полтора года мы не сможем увидеть одну из главных особенностей Сатурна – его кольца. На самом деле они не исчезнут навсегда и подобное явление происходит постоянно.

Напоминаем, что в ноябре на самом близком расстоянии от Земли будет находиться зеленая комета, которую обнаружили только весной этого года. Сейчас она направляется к нашей планете, ее яркость увеличивается и возможно она станет заметна в ночном небе даже невооруженным глазом, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, астрономы провели наблюдение за астероидом, который пострадал от удара зондом NASA, и выяснили, как он появился в качестве спутника другого астероида.