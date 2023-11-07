Подтверждение от NASA. Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году: в чем причина (фото)

Через полтора года знаменитую особенность газового гиганта уже невозможно будет увидеть с Земли. Но в этом нет ничего странного.

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Ученые из NASA подтвердили, что наблюдать за знаменитыми кольцами Сатурна можно будет только до начала 2025 года, после чего они исчезнут и станут невидимыми с Земли. Все дело в наклоне планеты, которая повернется к нам таким образом, что кольца будут выглядеть как почти невидимая линия. Это не значит, что кольца Сатурна исчезнут навсегда, их можно будет увидеть снова в 2038 году. Хотя эти структуры все же исчезают из-за потери массы, но пройдет еще очень много времени, прежде чем Сатурн навсегда потеряет свою знаменитую особенность, пишет Daily Mail.

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Кольца Сатурна – это огромные структуры, общая ширина которых составляет от 70 до 140 тысяч км. При этом они очень тонкие. Толщина колец не превышает 10 метров, а некоторые кольца тонкие, как бумага.

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Кольца Сатурна состоят в основном из кусков льда, камня и пыли, которые притянула к себе гравитация планеты. Считается, что эти структуры появились из обломков комет, астероидов, а также после разрушения спутников газового гиганта. До сих пор ученые спорят о том, когда появились эти кольца: одни считают, что они возникли вместе с планетой, другие – что они появились относительно недавно.

Кольца Сатурна состоят в основном из кусков льда, камня и пыли, которые притянула к себе гравитация планеты Фото: NASA

Если Сатурн меняет свое положение относительно обзора с Земли, то эти кольца становятся видными с ребра, а значит их почти не видно. Из-за наклона Сатурн слегка колеблется в сторону Солнца и от него на протяжении всего периода своего 29-летнего вращения вокруг звезды.

Это значит, что в течение короткого периода времени каждые 13,7–15,7 лет с Земли хорошо видно кольца. Сейчас они наклонены вниз к Земле под углом 9 градусов, а к 2024 году этот угол уменьшиться до 3,7 градусов.

Поэтому кольца, расположенные на расстоянии 1,2 млрд км от нас, кажутся исчезающими. Когда угол уменьшиться, то их практические невозможно будет увидеть. Лишь в 2038 году кольца Сатурна станут снова доступны для обзора в нынешнем виде. Кольца будут становиться все более заметными с 2032 года.

Сейчас они наклонены вниз к Земле под углом 9 градусов, а к 2024 году этот угол уменьшиться до 3,7 градусов Фото: NASA

Хотя в этот раз кольца Сатурна исчезнут не навсегда, все же ученые считают, что такое случится в далеком будущем. Например, перед окончанием своей миссии и погружением в атмосферу газового гиганта в 2017 году, космический аппарат "Кассини" обнаружил, что кольца исчезают с большой скоростью. Приборы аппарата показали, что структура теряет от 600 кг до 2,8 т своей массы каждую секунду. До сих пор астрономы пытаются выяснить, насколько быстро происходит разрушение колец Сатурна под влиянием излучения Солнца. Существующие гипотезы предполагают, что кольца Сатурна полностью исчезнут через несколько сотен миллионов лет.

Одним из самых известных спутников Сатурна является Титан, где были обнаружены некоторые химические соединения, которые указывают на возможное существование жизни. Как уже писал Фокус, NASA активно готовит к полету свою новую разработку – вертолет Dragonfly, который отправится на Титан через несколько лет.

Также Фокус писал о том, что у облаков на Марсе обнаружили новые особенности. Группа ученых, сотрудничающих с NASA, составила карту облаков на Марсе и выяснила, когда и где они образуются.