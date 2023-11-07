Підтвердження від NASA. Кільця Сатурна зникнуть у 2025 році: у чому причина (фото)

Через півтора року знамениту особливість газового гіганта вже неможливо буде побачити із Землі. Але в цьому немає нічого дивного.

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Учені з NASA підтвердили, що спостерігати за славнозвісними кільцями Сатурна можна буде лише до початку 2025 року, після чого вони зникнуть і стануть невидимими із Землі. Уся справа в нахилі планети, яка повернеться до нас у такий спосіб, що кільця виглядатимуть як майже невидима лінія. Це не означає, що кільця Сатурна зникнуть назавжди, їх можна буде побачити знову у 2038 році. Хоча ці структури все ж зникають через втрату маси, але пройде ще дуже багато часу, перш ніж Сатурн назавжди втратить свою знамениту особливість, пише Daily Mail.

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Кільця Сатурна — це величезні структури, загальна ширина яких становить від 70 до 140 тисяч км. При цьому вони дуже тонкі. Товщина кілець не перевищує 10 метрів, а деякі кільця тонкі, як папір.

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Кільця Сатурна складаються здебільшого зі шматків льоду, каменю і пилу, які притягнула до себе гравітація планети. Вважається, що ці структури з'явилися з уламків комет, астероїдів, а також після руйнування супутників газового гіганта. Досі вчені сперечаються про те, коли з'явилися ці кільця: одні вважають, що вони виникли разом із планетою, інші — що вони з'явилися відносно недавно.

Кільця Сатурна складаються здебільшого зі шматків льоду, каменю і пилу, які притягнула до себе гравітація планети Фото: NASA

Якщо Сатурн змінює своє положення відносно огляду із Землі, то ці кільця стають видними з ребра, а отже їх майже не видно. Через нахил Сатурн злегка коливається в бік Сонця і від нього протягом усього періоду свого 29-річного обертання навколо зірки.

Це означає, що протягом короткого періоду часу кожні 13,7-15,7 років із Землі добре видно кільця. Зараз вони нахилені вниз до Землі під кутом 9 градусів, а до 2024 року цей кут зменшиться до 3,7 градусів.

Тому кільця, розташовані на відстані 1,2 млрд км від нас, здаються такими, що зникають. Коли кут зменшиться, то їх практично неможливо буде побачити. Лише 2038 року кільця Сатурна стануть знову доступні для огляду в нинішньому вигляді. Кільця ставатимуть дедалі помітнішими з 2032 року.

Зараз вони нахилені вниз до Землі під кутом 9 градусів, а до 2024 року цей кут зменшиться до 3,7 градусів Фото: NASA

Хоча цього разу кільця Сатурна зникнуть не назавжди, все ж таки вчені вважають, що таке трапиться в далекому майбутньому. Наприклад, перед закінченням своєї місії і зануренням в атмосферу газового гіганта у 2017 році, космічний апарат "Кассіні" виявив, що кільця зникають з великою швидкістю. Прилади апарату показали, що структура втрачає від 600 кг до 2,8 т своєї маси щосекунди. Досі астрономи намагаються з'ясувати, наскільки швидко відбувається руйнування кілець Сатурна під впливом випромінювання Сонця. Існуючі гіпотези припускають, що кільця Сатурна повністю зникнуть через кілька сотень мільйонів років.

Одним з найвідоміших супутників Сатурна є Титан, де були виявлені деякі хімічні сполуки, які вказують на можливе існування життя. Як уже писав Фокус, NASA активно готує до польоту свою нову розробку — гелікоптер Dragonfly, який вирушить на Титан через кілька років.

Також Фокус писав про те, що у хмар на Марсі виявили нові особливості. Група вчених, які співпрацюють з NASA, склала карту хмар на Марсі і з'ясувала, коли і де вони утворюються.