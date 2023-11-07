У хмар на Марсі виявили нові особливості: чому Червона планета стала пустелею

Група вчених, які співпрацюють з NASA, склали карту хмар на Марсі і з'ясували, коли і де вони утворюються.

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Цивільні вчені з проєкту "Виявлення хмар на Марсі", що підтримується NASA, використовували дані спостережень орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter для складання карти хмар на Червоній планеті. Дослідження показало, коли і де утворюються хмари з води і вуглекислого газу над поверхнею Червоної планети, пише Space.

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Цивільні вчені використовували дані приладу апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який за допомогою одного зі своїх приладів спостерігає за атмосферою Марса в інфрачервоному діапазоні світла. Таким чином відбувається збір даних про температуру, вологість і вміст пилу в марсіанській атмосфері для розуміння клімату планети.

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Хмари на Марсі можуть як охолоджувати, так і нагрівати атмосферу планети, тому їх вивчення дуже важливе для розуміння місцевої погоди. Крижані хмари формуються на висоті від 30 до 50 км над поверхнею Марса.

Хоча Марс є сухою пустелею, у його холодній атмосфері міститься водяна пара, з якої формуються хмари з водяного льоду. З огляду на те, що атмосфера планети на 95% складається з вуглекислого газу, тут також формуються хмари з сухого льоду. Вивчивши дані орбітального апарату, дослідники склали карту хмар і виявили, що обидва види крижаних хмар формуються на великій висоті поруч із полюсами Марса.

Марс (ліворуч) і карта хмар, що показує скупчення хмар Марса на певних висотах (праворуч) Фото: NASA

Наразі вчені вважають, що хмари з водяного льоду формуються в південній півкулі планети навесні та влітку, коли на поверхні вирують пилові бурі. Дуже сильні вітри переносять пил і часто створюють обертові стовпи пилу, які називають пиловими дияволами. Такі "урагани" переносять молекули води вгору в атмосферу Марса. Там пил затримується і заважає поверненню води на поверхню планети у вигляді дощу або снігу.

Вважається, що частково через це явище в далекому минулому Марса планета втратила більшу частину своєї води, яка полетіла в космос. Таким чином Марс перетворився на ту посушливу пустелю, якою планета є зараз.

Автори дослідження з'ясували, що структура хмар повторює великомасштабні коливання температури в атмосфері Марса, які називаються тепловими приливами. Також було виявлено, що в холодніших регіонах атмосфери Марса хмари формуються частіше.

Згідно з повідомленням NASA, аналіз зібраних орбітальним апаратом даних завершено лише наполовину. Коли він буде закінчений повністю, то вчені сподіваються з'ясувати, як на формування хмар впливає зміна стану пилу на Марсі.

Як уже писав Фокус, вчені виявили щось дивне у віці метеоритів з Марса. Хоча Марсу мільярди років, знайдені на Землі камені з Червоної планети мають дуже молодий вік.

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