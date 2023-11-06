Друга зелена комета летить до Землі та скоро стане дуже яскравою: коли її шукати в небі (фото)

Виявлена цього року C/2023 H2 Lemmon може стати настільки яскравою, що її можна буде побачити неозброєним оком.

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Нещодавно виявлена комета C/2023 H2 Lemmon стане яскравішою найближчими днями в нічному небі та незабаром наблизиться до Землі на максимально близьку відстань. Учені вважають, що яскравість комети може бути настільки великою, що її можна буде побачити неозброєним оком, пише Universe Today.

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Ще 23 квітня 2023 року астрономи виявили нову довгоперіодичну комету, яка отримала назву C/2023 H2 Lemmon. Зараз вона наближається до Землі, і її яскравість досягла рівня +8 зоряної величини, і вона стає ще яскравішою.

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29 жовтня ця комета, яка здійснює повний оберт навколо Сонця за 3870 років, наблизилася на максимальну відстань до Сонця. Вона становить приблизно 0,89 астрономічної одиниці (відстань від Сонця до Землі становить 1 а.о.). Комету вже було добре видно астрономам 31 жовтня, але незабаром її стане ще краще видно в нічному небі, і якщо її яскравість сильно збільшиться, то для спостереження за кометою під час її зближення із Землею, можливо, не знадобиться додаткове обладнання.

Комета C/2023 H2 Lemmon Фото: Девятая планета

Із 6 листопада починається найкращий час для спостережень за кометою C/2023 H2 Lemmon, яка летить зі швидкістю понад 60 км/с. У ніч із 10 на 11 листопада комета перебуватиме найближче до Землі — на відстані приблизно 29 млн км. За словами вчених, цієї ночі варто дивитися на захід, і комета перебуватиме високо над лінією горизонту в сузір'ї Геркулеса. Найближчими днями комета перебуватиме нижче над горизонтом і ставатиме з кожним днем дедалі виднішою.

Для того, щоб точно побачити комету, вчені рекомендують використовувати бінокль, хоча цей об'єкт і матиме вигляд розмитого кульового зоряного скупчення. Якщо комета C/2023 H2 Lemmon збільшить свою яскравість до рівня +5-ї або +6 зоряної величини, то її можна буде побачити неозброєним оком. Хоча, щоб повною мірою насолодитися спостереженням за кометою, вона має стати ще яскравішою, щоб її можна було виділити на тлі інших астрономічних об'єктів у нічному небі.

За словами вчених, яскравість комет, навіть якщо вимірювати її у величинах яскравості зірок, відрізняється від світла цих самих зірок. Тому вони все ще здаються тьмянішими на тлі інших об'єктів. Тільки приблизно 1 з 10 комет можна розрізнити в бінокль, і приблизно 1 з 10 таких комет потім можна побачити неозброєним оком.

Нагадуємо, що листопад є чудовим місяцем для спостереження за двома планетами-гігантами Сонячної системи, які збільшують свою яскравість у цей час. Ідеться про планети Юпітер і Уран. Останній, до речі незабаром перебуватиме в протистоянні до Сонця, і в цей час Земля опиниться між крижаним гігантом і нашою зіркою. Саме в цей час Уран буде найяскравішим у нічному небі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що цього тижня можна спостерігати за підвищенням активності метеорного потоку Тауриди, який є набором уламків, що залишилися після проходження комети Енке біля Сонця сотні років тому.