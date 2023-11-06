Вторая зеленая комета летит к Земле и скоро станет очень яркой: когда ее искать в небе (фото)

Обнаруженная в этом году C/2023 H2 Lemmon может стать настолько яркой, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

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Недавно обнаруженная комета C/2023 H2 Lemmon станет ярче в ближайшие дни в ночном небе и вскоре приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Ученые считают, что яркость кометы может быть настолько большой, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом, пишет Universe Today.

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Еще 23 апреля 2023 года астрономы обнаружили новую долгопериодическую комету, которая получила название C/2023 H2 Lemmon. Сейчас она приближается к Земле и ее яркость достигла уровня +8 звездной величины, и она становится еще ярче.

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29 октября данная комета, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 3870 лет, приблизилась на максимальное расстояние к Солнцу. Оно составляет примерно 0,89 астрономической единицы (расстояние от Солнца до Земли составляет 1 а.е). Комета уже хорошо видна была астрономам 31 октября, но вскоре она станет еще лучше видна в ночном небе и если ее яркость сильно увеличится, то для наблюдения за кометой во время ее сближения с Землей, возможно, не потребуется дополнительное оборудование.

Комета C/2023 H2 Lemmon Фото: UniverseToday

С 6 ноября начинается лучшее время для наблюдений за кометой C/2023 H2 Lemmon, которая летит со скоростью более 60 км/с. В ночь с 10 на 11 ноября комета будет находиться ближе всего к Земле – на расстоянии примерно 29 млн км. По словам ученых, в эту ночь стоит смотреть на запад, и комета будет находиться высокого над линией горизонта в созвездии Геркулеса. В ближайшие дни комета находиться ниже над горизонтом и будет становиться с каждым днем все виднее.

Для того, чтобы точно увидеть комету ученые рекомендуют использовать бинокль, хотя этот объект и будет выглядеть размытое шаровое звездное скопление. Если комета C/2023 H2 Lemmon увеличит свою яркость до уровня +5-й или +6 звездной величины, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя, чтобы полной мере насладится наблюдением за кометой, она должна стать еще ярче, чтобы ее можно было выделить на фоне других астрономических объектов в ночном небе.

По словам ученых, яркость комет, даже если измерять ее в величинах яркости звезд, отличается от света этих самых звезд. Поэтому они все еще кажутся более тусклыми на фоне других объектов. Только примерно 1 из 10 комет можно различить в бинокль и примерно 1 из 10 таких комет затем можно увидеть невооруженным глазом.

Напоминаем, что ноябрь является отличным месяцем для наблюдения за двумя планетами-гигантами Солнечной системы, которые увеличивают свою яркость в это время. Речь идет о планетах Юпитер и Уран. Последний, кстати скоро будет находиться в противостоянии к Солнцу и в это время Земля окажется между ледяным гигантом нашей звездой. Именно в это время Уран будет наиболее ярким в ночном небе, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что на этой неделе можно наблюдать за повышением активности метеорного потока Тауриды, который являет собой набор обломков, оставшихся после прохождения кометы Энке возле Солнца сотни лет назад.