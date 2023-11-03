У листопаді в небі яскраво сяятимуть Уран і Юпітер: як їх можна побачити (фото)

Протягом найближчих кількох тижнів дві гігантські планети будуть виглядати, як дуже яскраві об'єкти в нічному небі.

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У листопаді цього року в нічному небі від заходу до світанку Сонця можна буде спостерігати яскраво сяючі в нічному небі газові гіганти Сонячної системи — Уран і Юпітер. Протягом найближчих кількох тижнів планети будуть розташовані прямо навпроти Сонця в так званому протистоянні. Також ці планети перебуватимуть настільки близько до Землі, наскільки це можливо протягом усього року. Як побачити Уран і Юпітер у нічному небі та що таке протистояння? Про це пише Inverse.

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Оскільки ці планети обертаються навколо Сонця за своїми власними орбітами, Земля іноді проходить прямо між Сонцем і однією із зовнішніх планет Сонячної системи. Протистояння планет означає, що Сонце і далека планета перебувають на небі прямо навпроти одна одної. Одним із побічних ефектів протистояння є те, що сонячне світло потрапляє на атмосфери протилежних планет під ідеальним кутом, завдяки чому вони мають особливо яскравий вигляд з точки зору Землі. Тобто наша планета опиняється в цей час між Сонцем і однією із зовнішніх планет.

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Хоча протистояння Юпітера вже відбулося в ніч з 2 на 3 листопада, його все ще можна буде спостерігати в нічному небі протягом наступних кількох тижнів після заходу Сонця, ближче до півночі. Потім планета зникне з поля зору перед сходом Сонця. Цікаво, що 1 листопада Юпітер перебував найближче до Землі на відстані приблизно 592 млн км, що майже на 5 млн км далі, ніж минулого року. У 2022 році Юпітер наблизився до Землі під час свого орбітального руху на найменшу за 60 років відстань.

Юпітер Фото: NASA

Протистояння Урану відбудеться в ніч з 13 на 14 листопада. У цей час крижаний гігант буде також перебувати дуже близько до Землі під час свого орбітального руху — на відстані приблизно 2,8 млрд км від Сонця. До цього Уран також буде видно в нічному небі після заходу Сонця ближче до півночі, а потім зникне перед сходом Сонця.

Уран Фото: NASA

Щоб побачити Юпітер перед північчю, то потрібно дивитися на схід, а після опівночі — на захід. Що ближче до опівночі, то вище в небо слід дивитися. Шанси побачити обидві планети підвищуються, якщо небо буде ясним і не буде світлового забруднення.

Ця карта неба від NASA показує, де шукати Уран і Юпітер Фото: NASA

Хоча Юпітер буде великим і яскравим, виявити Уран не так вже й просто, особливо без допомоги бінокля або телескопа. Потрібно знайти синьо-зелену точку світла приблизно на півдорозі між Юпітером і зоряним скупченням Плеяди. Якщо небо буде ясним і темним, то Уран можна навіть побачити неозброєним оком.

Фокус уже писав про те, які цікаві астрономічні події можна спостерігати в нічному небі в листопаді цього року.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що стоїть за формуванням практично невидимих, але існуючих кілець в Урана. Вчені вважають, що за цей процес відповідають головні супутники крижаного гіганта .

Також Фокус писав про те, що на Венеру вирушає перша в історії приватна місія, щоб знайти тут життя. Американська компанія Rocket Lab збирається відправити на Венеру зонд для вивчення її атмосфери і пошуків ознак можливого життя.