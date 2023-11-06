Атакованный аппаратом NASA. Ученые раскрыли секрет происхождения астероида Диморф (фото)

Астрономы узнали, как появился знаменитый астероид, в который врезался аппарат DART.

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В сентябре прошлого года космический аппарат DART столкнулся с астероидом Диморф, который является спутником более крупного астероида Дидим. В NASA хотели проверить, можно ли с помощью космических аппаратов изменять траектории полета астероида, если они будут угрожать Земле. Результат эксперимента превзошел все ожидания ученых. Теперь же, согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы выяснили, как появился Диморф. Как показывают результаты научной работы, астероид скорее всего был частью Дидима, пишет Universe Today.

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Когда аппарат DART упал на астероид Диморф, то в космос улетело облако обломков из пыли газообразного материала, где были обнаружены натрий и калий. Это облако за несколько минут улетело в космос и рассеялось. Также после удара образовалось и второе облако из обломков, которое сохранялось вблизи астероидов в течение нескольких месяцев после удара аппарата DART.

Ученые наблюдали в течение недели за этим облаком и обнаружили, что характеристики обломков астероида Диморф совпадают с составом астероида Дидим. То есть оба астероида состоят из одного и того же вещества — соединения кремния и кислорода или силиката. Это открытие было сделано на основе наблюдений за отраженным светом.

До того, как аппарат DART столкнулся с астероидом Диморф лишь 5% отраженного света двойной астероидной системы исходило от этого камня. То есть свет от астероида Дидим затмевал более маленького соседа, поэтому было трудно получить четкие спектральные характеристики состава Диморфа. Но после удара отраженный системой астероидов свет стал намного ярче, при этом боле 60% всего отраженного света исходило от облака обломков. Это и позволило изучить состав этого облака.

Астероид Диморф Фото: NASA

Ученые выяснили, что облако обломков состоит из тяжелых и крупных камней, поскольку солнечный ветер удалил более мелкие камни. Но это не соответствует составу поверхности астероида Дидим, который как считается состоит в основном из мелких камней.

Если оба астероида состоят из одного и того же материала, то как они оказались отделенными друг от друга? По словам ученых, астероиды диаметром менее нескольких десятков километров могут разрушиться, поскольку их быстрое вращение создает напряжение в их слабой внутренней силе, в результате чего они выбрасывают материал в космос, он накапливается и образует спутник на орбите космического камня.

Астероид Диморф виден внизу снимка, астероид Дидим находится дальше Фото: NASA

Ученые считают, что именно это и произошло с астероидом Дидим. Тем более, что форма этого камня указывает на то, что разрушение и выброс материала все-таки произошли. Поэтому ученые считают, что Диморф был частью астероида Дидим в прошлом и образовался несколько тысяч лет назад.

Как уже писал Фокус Европейское космическое агентство готовит к отправке к астероиду Диморф зонд для изучения гравитации этого камня.

Недавно ученые выяснили, что астероид Димрф начал замедлять свое вращение вокруг астероида Дидим и это происходило в течение почти года после удара аппарата DART, как уже писал Фокус.